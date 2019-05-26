Мексика U20 — Япония U20. Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч молодежного чемпионата мира до 20 лет 26 мая 2019 года

Во втором туре групповой стадии молодежного чемпионата мира до 20 лет сойдутся участники группы B — сборные Мексики и Японии. Матч состоится в городе Гдыня. Начало в 16:30 мск. Прогноз на Мексика U20 — Япония U20.

Мексика U20

Сборная Мексики начала этот ЧМ с поражения. В первом туре команда уступила итальянцам с минимальным отрывом 1:2. Это уже не первое поражение мексиканцев в текущем месяце. «Майя» провели 3-матчевый сбор, в течение которого они дважды проиграли Колумбии и Новой Зеландии, а также сыграли вничью с Саудовской Аравией.

В марте «трехцветные» проиграли чехам и голландцам. Таким образом, подготовка к мундиалю у «зеленых» не задалась. В 5 из 6 поединках мексиканской молодежки забивалось не менее 3 голов, хотя чаще всего четырех.

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В 8 последних выступлениях сборная Мексики U20 пропускала, поэтому вероятность, что это случится в предстоящей игре, очень высока.

О себе успел заявить нападающий из Пачуки Роберто Карлос Де Ла Роса. Он забил единственный гол в ворота сборной Италии.

Япония U20

Япония в отличие от соперника не проиграла, а сыграла вничью. «Самураи» пропустили обидный автогол в первом тайме, однако в середине второй половины игры они сравняли счет. Единственный гол японской сборной в ворота Эквадора забил Ямада.

Молодежка Японии тоже не очень удачно провела подготовку к этому турниру. Команда проиграла все 4 товарищеских поединка, пропустив не менее двух голов в 3 из 4 случаев. Кроме того, стоит отметить, что ворота «синих самураев» тревожили в последних 6 выступлениях.

Очень заметно, что японцам не везет с латиноамериканскими соперниками. За последние 5 противостояний с такими коллективами Япония ни разу не выиграла. Ничья с Эквадором стала единственной в этом списке.

Прогноз

2.65 и 2.80 — это коэффициенты на победу Мексики U20 и Японии U20. Ничья предлагается за 3.15.

В истории было два очных поединка между этими командами. Кстати здесь номинальные гости имеют перевес — одна победа и одна ничья. Как бы там ни было, сейчас пишется новая история. Японцы имеют хороший шанс оторваться от Мексики и повысить вероятность выхода из группы.

В свою очередь для Мексики единственным устраивающим результатом станет победа. Она позволит обогнать «самураев» и, возможно, даже Эквадор.

Ставим на то, что обе команды забьют. Они регулярно пропускают, так что за голом с одной стороны должен последовать ответ с другой. Коэффициент составляет 1.88. 0