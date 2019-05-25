«Орландо Сити» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч американской профессиональной лиги 25 мая 2019 года

В рамках регулярного чемпионата американской футбольной лиги MLS встретятся команды «Орландо» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Встреча состоится на одноименном стадионе «Орландо Сити». Начало в 2:00 по мск. Прогноз на «Орландо Сити» — «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Орландо Сити»

В регулярном чемпионате «Орландо» провел 13 матчей. Набранные 15 очков пока что позволяют команде занимать лишь 10 место в турнирной таблице Восточной конференции. Все потому, что хозяева сейчас выступают не очень нестабильно.

«Львы» проиграли в 3 из 4 последних поединков. В последний раз «Сити» проводил игру 19 мая. Тогда у себя дома «фиолетовые» обыграли новичка МЛС — клуб «Цинциннати» со счетом 5:1. До этого «Орландо» имел 4 –матчевую безвыигрышную серию. К 4 поражением здесь стоит добавить одну ничью.

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На домашней арене коллектив стал побежать чаще. Подопечным О’Конора успех сопутствовал в 3 из 4 последних выступлений. До « Цинциннати» удалось выиграть у «Ванкувера» 1:0 и «Колорадо Рэпидс» 4:3. Могла бы получиться неплохая серия, если бы не фиаско в противостоянии с «Торонто» (0:2).

Одним из самых опасных футболистов клуба является португалец Нани. Он забил 7 мячей в 11 матчах.

«Лос-Анджелес Гэлакси»

Клуб-рекордсмен по количеству заработанных трофеев Supporters’ Shield потерпел 4 неудачи подряд. Если старт сезона выдался неплохим, то вот сейчас для «Гэлакси» наступила черная полоса. Как итог, только 4 место и 22 очка в активе.

3:2 с «Нью-Йорк Ред Буллс», 3:1 с «Коламбус Крю», 0:2 с «Нью-Йорк Сити» и 0:1 с «Колорадо Рэпидс» — вот такими последними результатами может похвастаться команда Златана Ибрагимовича.

Три из пяти поражений в новом сезоне «Лос-Анджелес Гэлакси» терпел на выезде. Как раз сейчас клуб имеет 3-матчевую безвыигрышную гостевую серию, причем в двух прошлых играх гости проиграли.

Также важно отметить, что «Лос-Галактикос» не могут забить уже второй поединок подряд. При этом в составе команды есть Златан, который в свои 37 лет обрел вторую молодость. За 10 сыгранных матчей в регулярном чемпионате футболист оформил 9 голов.

Прогноз

Учитывая серию неудач «Гэлакси», букмекеры дают на победу представителей «города святых» коэффициент 3.75. На успех «Орландо» конторы предлагают 1.88. Ничья оценена коэффициентом 3.95.

Четыре очных встречи провели команды, и во всех случаях результативность была на высоком уровне. На двоих клубы забивали не менее трех голов. В прошлом году «Гэлакси» выиграл со счетом 4:3, но это было дома. «Сити» все две «виктории» оформил на своем поле. Так что вероятность победы «Орландо» в этом противостоянии очень высока.

Мы ставим на то, что общий тотал поединка будет больше трех. Такой вариант сопровождается коэффом 1.82. 0