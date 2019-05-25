«Нижний Новгород» — «Мордовия». Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч ФНЛ 25 мая 2019 года

В субботу, 25 мая, в заключительном поединке первенства первой российской лиги сезона 2018/19 «Нижний Новгород» на своем поле сыграет с «Мордовией» из Саранска. Игра начнется начнется в 15:00 по Москве. Прогноз на «Нижний Новгород» — «Мордовия».

«Нижний Новгород»

Нижегородцы после 37 туров располагаются на четвертой позиции в турнирной таблице ФНЛ, имея в своем активе 59 баллов. Отрыв от ближайшего преследователя составляет всего лишь один пункт.

За последние пять встреч «Нижний Новгород» заработал только восемь очков благодаря двум победам и одной ничьей при двух поражении. В этих играх команда из Нижнего Новгорода забила пять голов, а пропустила в свои три.

В минувшем туре подопечные Дмитрия Черышева проиграли на выезде «СКА-Хабаровск» со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 25-й минуте. Кроме того, был удален Виталий Федорив, который теперь не сыграет в предстоящем поединке.

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В текущем сезоне первой лиги «Нижний Новгород» на домашней арене провел 18 матчей, в которых команда одержала десять побед при четырех ничьих и четырех поражениях, разница мячей — 19:11.

«Мордовия»

«Мордовия» в этом сезоне уже решила свои турнирные задачи. После 37-ми матчей ФНЛ у саранского клуба 47 очков и 12-я строчка в турнирной таблице.

За аналогичный период «красно-бело-синие» завоевали восемь баллов, одержав две победы при двух ничьих и одном поражении, сохраняя полный паритет в мячах в этих встречах (5:5).

В прошлом игровом дне дружина Марата Мустафина на своей территории одолела калининградскую «Балтику» со счетом 1:0, забив гол с пенальти в конце первого тайма.

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В 18 выездных играх текущего сезона первого дивизиона клуб из Саранска выиграл в семи из них, пять раз играл вничью и пять встреч проиграл, разница забитых и пропущенных — 19:21. В последних пяти гостевых встречах «Мордовия» заработала только один пункт, пропустив за это время 11 мячей.

В первом круге текущего розыгрыша ФНЛ в Саранске команды сыграли вничью со счетом 2:2.

Прогноз на «Нижний Новгород» — «Мордовия»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Нижнего Новгорода» — 1.30, победа «Мордовии» — 11.50, ничья — 4.50.

Прогнозируем, что нижегородцы обыграют на своем поле немотивированных гостей из Саранска и сохранят за собой четвертую позицию, дающую право сыграть в переходных матчах с командой из РПЛ. Предлагаем поставить на хозяев с форой (-1).

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