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    «Дижон» не сможет спастись от вылета

    «Дижон» — «Тулуза». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч чемпионата Франции 24 мая 2019 года

    Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на Дижон Прогнозы на Тулузу
    Прогноз на «Дижон» — «Тулуза»
    Шансы «Дижона» спастись минимальны
    В пятницу, 24 мая, «Дижон» будет принимать на своем поле «Тулузу» в рамках 38-го тура Лиги 1. Начало матча — в 22:05 мск. Прогноз на «Дижон» — «Тулуза».
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    Футбол. Франция. Лига 1 24 Мая 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.53
  • X
  • 4.30
  • 2
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    «Дижон»

    «Совы» за тур до конца чемпионата французской Лиги 1 набрали 31 балл и находятся практически на дне турнирной таблицы — на 19-м месте. От спасительной 17-й строки они отстают на четыре пункта, а на два — от переходных поединков, где пока расположился «Кан».

    В целом шансы спастись у команды еще есть, но уровень игры коллектива вызывает опасения, что миссия будет провалена.

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    В последних четырех турах коллектив потерпел три поражения. В позапрошлом туре удалось дома обыграть «Страсбур» (2:1), однако перед этим были два подряд поражения от «Нанта» (0:3) и «Кана» (0:1).

    В прошлом матче «Дижон» гостил у ПСЖ и был разбит чемпионами — 4:0, пропустив три мяча еще до перерыва.

    «Тулуза»

    «Тулуза» — середняк нынешнего розыгрыша турнира. Команда набрала 38 очков и решила главную задачу, сохранив прописку в элитном дивизионе, а на более претендовать не пришлось — только 15-е место с теоретической возможностью подняться на ступень выше.

    Команда в последнее время откровенно расслабилась. Подопечные Алена Казановы не могут выиграть с начала апреля, когда дома был обыгран «Нант» — 1:0.

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    С тех пор «Тулуза» провела шесть поединков, добыла три ничьи и потерпела три поражения. В прошлом туре Les Pitchouns принимали на своем поле «Марсель» — команды устроили шоу и забили семь голов, но победили гости — 5:2.

    В последний раз «Тулуза» и «Дижон» встречались в декабре прошлого года — тогда была зафиксирована ничья со счетом 2:2.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1.60, тогда как успех гостей оценивается в 5.80, а ничья — в 4.20.

    Шансов мало, но «Дижон» сделает все, чтобы зацепиться за шанс попасть в стыковые матчи. «Тулуза» наверняка тоже хочет завершить сезон на мажорной ноте после серии без побед, поэтому мы ждем голов. Предлагаем поставить на тотал матча больше 2,5 гола за 1.79. 0

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    «Дижон» — «Тулуза». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч чемпионата Франции 24 мая 2019 года. Прогноз на «Дижон» — «Тулуза». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.79
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