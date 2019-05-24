«Дижон» — «Тулуза». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч чемпионата Франции 24 мая 2019 года

В пятницу, 24 мая, «Дижон» будет принимать на своем поле «Тулузу» в рамках 38-го тура Лиги 1. Начало матча — в 22:05 мск. Прогноз на «Дижон» — «Тулуза».

«Дижон»

«Совы» за тур до конца чемпионата французской Лиги 1 набрали 31 балл и находятся практически на дне турнирной таблицы — на 19-м месте. От спасительной 17-й строки они отстают на четыре пункта, а на два — от переходных поединков, где пока расположился «Кан».

В целом шансы спастись у команды еще есть, но уровень игры коллектива вызывает опасения, что миссия будет провалена.

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В последних четырех турах коллектив потерпел три поражения. В позапрошлом туре удалось дома обыграть «Страсбур» (2:1), однако перед этим были два подряд поражения от «Нанта» (0:3) и «Кана» (0:1).

В прошлом матче «Дижон» гостил у ПСЖ и был разбит чемпионами — 4:0, пропустив три мяча еще до перерыва.

«Тулуза»

«Тулуза» — середняк нынешнего розыгрыша турнира. Команда набрала 38 очков и решила главную задачу, сохранив прописку в элитном дивизионе, а на более претендовать не пришлось — только 15-е место с теоретической возможностью подняться на ступень выше.

Команда в последнее время откровенно расслабилась. Подопечные Алена Казановы не могут выиграть с начала апреля, когда дома был обыгран «Нант» — 1:0.

С тех пор «Тулуза» провела шесть поединков, добыла три ничьи и потерпела три поражения. В прошлом туре Les Pitchouns принимали на своем поле «Марсель» — команды устроили шоу и забили семь голов, но победили гости — 5:2.

В последний раз «Тулуза» и «Дижон» встречались в декабре прошлого года — тогда была зафиксирована ничья со счетом 2:2.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1.60, тогда как успех гостей оценивается в 5.80, а ничья — в 4.20.

Шансов мало, но «Дижон» сделает все, чтобы зацепиться за шанс попасть в стыковые матчи. «Тулуза» наверняка тоже хочет завершить сезон на мажорной ноте после серии без побед, поэтому мы ждем голов. Предлагаем поставить на тотал матча больше 2,5 гола за 1.79. 0