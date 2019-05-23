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    Смогут ли поляки удачно стартовать на домашнем мундиале?

    Польша U20 — Колумбия U20. Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч молодежного чемпионата мира до 20 лет 23 мая 2019 года

    Прогнозы на U20 ЧМ-2019 Прогнозы на сборную Польши Прогнозы на сборную Колумбии
    Прогноз на Польша U20 — Колумбия U20
    Адриан Станилевич
    В четверг, 23 мая, в первом туре группового этапа молодежного чемпионата до 20 лет хозяева турнира сыграют со сверстниками из Колумбии. Игра начнется начнется в 21:30 по мск. Прогноз на Польша U20 — Колумбия U20.

    Польша U20

    Последний раз сборная Польше U20 выступала на мировом форуме в 2007 году в Канаде. На том турнире поляки прекратили выступление на стадии 1/8 финал, проиграв Аргентине (1:3), которая в итоге и стала победителем того турнира.

    «Белые орлы» в Элит-раунде континентального первенства сезона 2018/19 заняли седьмое место из восьми команд, одержав за весь розыгрыш две победы при пяти поражениях.

    Сезоном ранее поляки в элитной европейской лиге были последними из восьми коллективов, выиграв только один матч при двух ничьих и четырех поражениях.

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    • Во время последнего континентального чемпионата сборная Польши сыграла в двух товарищеских встречах, победив в каждом из них.

    Колумбия U20

    Колумбийцы участвовали в финальном раунде ЧМ последний раз в 2015 году, где они были остановлены США (0:1) на стадии 1/8 финала.

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    «Кофейщики» в южноамериканском отборочном турнире заняли четвертое место в финальном раунде, опередив только по лучшей разнице мячей пятую Бразилию.

    Всего в квалификационном розыгрыше колумбийцы за два этапа одержали три победы в девяти встречах, столько же встреч свели вничью и трижды проиграли.

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    После завершения отборочного этапа сборная Колумбии провела три контрольные игры, выиграв в каждой из них. Были поочередно повержены Саудовская Аравия (3:0), Мексика (3:1) и Япония (2:1).

    Прогноз на Польша U20 — Колумбия U20

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение сборной Колумбии. На ее победу предлагают — 2.20.

    На победу национальной команды Польши дают — 3.40, ничья оценена — в 3.35.

    Прогнозируем, что хозяева турнира начнут домашний ЧМ, как минимум, непроигрышем. 0

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    Польша U20 — Колумбия U20. Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч молодежного чемпионата мира до 20 лет 23 мая 2019 года. Прогноз на Польша U20 — Колумбия U20. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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