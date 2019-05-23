Польша U20 — Колумбия U20. Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч молодежного чемпионата мира до 20 лет 23 мая 2019 года

В четверг, 23 мая, в первом туре группового этапа молодежного чемпионата до 20 лет хозяева турнира сыграют со сверстниками из Колумбии. Игра начнется начнется в 21:30 по мск. Прогноз на Польша U20 — Колумбия U20.

Польша U20

Последний раз сборная Польше U20 выступала на мировом форуме в 2007 году в Канаде. На том турнире поляки прекратили выступление на стадии 1/8 финал, проиграв Аргентине (1:3), которая в итоге и стала победителем того турнира.

«Белые орлы» в Элит-раунде континентального первенства сезона 2018/19 заняли седьмое место из восьми команд, одержав за весь розыгрыш две победы при пяти поражениях.

Сезоном ранее поляки в элитной европейской лиге были последними из восьми коллективов, выиграв только один матч при двух ничьих и четырех поражениях.

Во время последнего континентального чемпионата сборная Польши сыграла в двух товарищеских встречах, победив в каждом из них.

Колумбия U20

Колумбийцы участвовали в финальном раунде ЧМ последний раз в 2015 году, где они были остановлены США (0:1) на стадии 1/8 финала.

«Кофейщики» в южноамериканском отборочном турнире заняли четвертое место в финальном раунде, опередив только по лучшей разнице мячей пятую Бразилию.

Всего в квалификационном розыгрыше колумбийцы за два этапа одержали три победы в девяти встречах, столько же встреч свели вничью и трижды проиграли.

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После завершения отборочного этапа сборная Колумбии провела три контрольные игры, выиграв в каждой из них. Были поочередно повержены Саудовская Аравия (3:0), Мексика (3:1) и Япония (2:1).

Прогноз на Польша U20 — Колумбия U20

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение сборной Колумбии. На ее победу предлагают — 2.20.

На победу национальной команды Польши дают — 3.40, ничья оценена — в 3.35.

Прогнозируем, что хозяева турнира начнут домашний ЧМ, как минимум, непроигрышем. 0