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    Победит ли «Реал» в финале сезона?

    «Реал» — «Бетис». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч чемпионата Испании 19 мая 2019 года

    Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Реал Мадрид Прогнозы на Бетис
    Прогноз на «Реал» — «Бетис»
    Лука Модрич
    В Испании в скором времени стартует завершающий 38 тур испанской Примеры, в котором друг против друга сыграют мадридский «Реал» и «Бетис». Арбитр встречи Альберто Мальенко разрешит ввести мяч в игру в 13:00 по мск. Прогноз на «Реал» — «Бетис».
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    Футбол. Испания. Примера 19 Мая 2019 года
    Реал Мадрид
  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 13:00 Бетис Бетис
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    Коэффициенты на матч
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    «Реал»

    Для мадридского «Реала» эта встреча уже не важна. Клуб стал бронзовым призером испанского первенства, поэтому подопечные Зидана в мыслях уже находятся в отпуске. На данный момент они имеют 68 очков.

    Отношение футболистов команды к последним матчам Примеры ярко демонстрируют результаты — 2 поражения в 3 поединках. В прошлом туре «мадридисты» выступили в роли добряков, которые отдали 3 очка «Реал Сосьедаду», уступив ему со счетом 3:1. К этому результату можно прибавить невыразительную победу над «Вильярреалом» 3:2 и поражение от «Райо Вальекано» 1:0.

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    Зато на своей родной арене «сливочные» не знают вкуса поражений уже 5 матчей кряду. Во всех пяти случаях они праздновали победу. Хотя разгуляться сопернику «столичные» позволяют. За этот период на «Бернабеу» дважды забивала «Уэска». Кроме «Вильярреала» голом отмечался «Эйбар».

    Поединок пропустят Каземиро и Вальехо. Оба получили дисквалификацию. По-прежнему в лазарете находится талисман команды Серхио Рамос. Компанию ему составляет Одриосола.

    «Бетис»

    Для «Бетиса», как и для соперника, следующий матч не имеет никакого значения. Команда давно потеряла шансы на еврокубки. Сейчас гости располагаются на 11 строчке с 47 очками. В зависимости от характера результата «огурцы» могут либо улучшить позицию, либо упасть вниз на 1-2 строчки.

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    «Бетис» наконец прервал свою неудачную серию победой над «Уэской» со счетом 2:1. До этого коллектив провел 5 матчей, 4 из которых было проиграно. При этом стоит отметить, что в 4 последних играх «бело-зеленые» мало забивали — всего 3 мяча. А вот пропущено было 7 голов. Под конец сезона у клуба серьезные проблемы с обороной.

    Мотивацией для футболистов «Бетиса» может служить тот факт, что они проиграли в 4 выездных выступлениях. Кроме того, в двух последних они не смогли забить. Можно попытаться «подмочить» статистику и добавить немного разнообразия.

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    • Также нужно отметить, что в 4 неудачных выездах «двухцветные» проигрывали и первую половину встречи.

    Барраган и Каналес, скорее всего, не смогут выступить из-за проблем со здоровьем. Перебор желтых карточек имеется у Хоакина.

    Прогноз

    Букмекеры полагают, что финал Примеры будет удачным, скорее всего, для «Реала». Победу «галактикос» они оценивают коэффом 1.58. Цифра 5.10 предлагается на исход «П2».

    «Мадрид» неплохо выступает против «севильцев». Две прошлые встречи проходили на поле «бело-зеленых» и во всех двух случаях сильнее были «белые». При этом тотал был больше 2.5 и в первом, и во втором поединке.

    Считаем, что «Реал» выиграет, не проигрывая по ходу матча. Коэффициент составляет 2.00. 0

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    «Реал» — «Бетис». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч чемпионата Испании 19 мая 2019 года. Прогноз на «Реал» — «Бетис». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00
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