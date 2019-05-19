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    Стоит ли ждать голевой феерии от «Наполи» и «Интера»?

    «Наполи» — «Интер». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч 37 тура чемпионата Италии 19 мая 2019 года

    Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Наполи Прогнозы на Интер
    Прогноз на «Наполи» — «Интер»
    Мауро Икарди
    19 мая в Неаполе состоится поединок 37 тура Серии А между «Наполи» и «Интером». Место проведения матча станет арена «Сан-Паоло». Старт в 21:30 по Москве. Прогноз на «Наполи» — «Интер».

    «Наполи»

    «Неаполитанцы» добились прописки в ЛЧ на следующий сезон. Также команда гарантировано получит серебро чемпионата Италии, поскольку «Интер» отстает на 10 очков и за 2 тура не успеет догнать хозяев. На данный момент «Наполи» имеет 76 набранных баллов.

    Сезон «адзурри» пытаются завершить как можно удачнее. Они выиграли 3 последних поединка в Серии А. При этом нужно отметить, что во всех трех случаях коллектив забивал по 2 гола.

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    1:2 со «СПАЛом», 2:1 с «Кальяри» и 0:2 с «Фрозиноне» — вот такими неплохими результатами разжился клуб в конце сезона.

    «Наполи» прекрасно выступает дома. В чемпионате хозяева были непобедимы в 21 из 23 матчей.

    Что касается кадровых потерь, то у команды будет отсутствовать Инсинье. Вместе с ним не сыграют Кирикеш и Максимович. В любом случае своей команде готовы помочь Мертенс и Милик, которые имеют 14 и 17 голов на своем счету соответственно.

    «Интер»

    Для «Интера» сейчас важно не терять очки, поскольку плотность в топ-5 очень высокая. «Нерадзурри» набрали 66 очков, при этом у «Аталанты» на один пункт меньше. Недалеко ушли «Милан» «Рома» — по 62 набранных балла.

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    За последние 7 встреч команда теряла очки, но не вследствие поражений. За этот период «черно-синие» ни разу не уступили сопернику, сыграв 4 раза вничью и 3 раза одержав победу. В 36 туре клуб выиграл у «Кьево» 2:0. Ранее было 3 непростых поединка с «Удинезе» (0:0), «Ювентусом» (1:1) и «Ромой» (1:1).

    Выездная серия « любимчиков» тоже неплохая, поскольку им удалось выиграть в 3 из 4 встреч.

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    • Врсалько, Де Врей и Политано — вот такие кадровые потери у «миланцев». Самыми забивающими футболистами в составе «Интера» сейчас являются Перишич и Найнгголан. Оба забили по 2 мяча в 5 последних играх.

    Прогноз

    Гостям победа нужна сильнее. Они выиграли 1:0 в первом круге, постараются выиграть и сейчас. Коэффициент на победу «Интера» составляет 2.85, тогда как победа «Наполи» предложена за 2.48.

    «Неаполитанцы» не уступали «Интернационале» в 15 из 16 матчей. Так что «полосатым» всегда сложно выступать на «Сан-Паоло». Тем не менее в 5 из 7 очных противостояний «интеристы» не позволяли «кампанийцам» забивать.

    Четыре прошлых матча между этими командами были слабыми на результативность. Прогнозируем небольшое количество мячей, поэтому предлагаем исход «тотал меньше 3» за 1.71. 0

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    «Наполи» — «Интер». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч 37 тура чемпионата Италии 19 мая 2019 года. Прогноз на «Наполи» — «Интер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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