ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Филиппе КоутиньоПять вариантов для «Ливерпуля». Кого «красные» могли бы подписать летом? Сборная РоссииПять из пяти! Россия обыграла Латвию и гарантировала себе плей-офф ХуанфранПримера. «Атлетико» вырвал ничью у «Леванте», «Валенсия» — в Лиге чемпионов, «Жирона» вылетела в Сегунду
  • 00:12
    • Гол и ассист Головина принесли «Монако» победу над «Амьеном»
  • 23:57
    • ЧМ-2019: Швеция дожала Швейцарию, Словакия разгромила Великобританию
  • 23:30
    • «Бенфика» стала чемпионом Португалии
  • 20:56
    • «Ман Сити» уничтожил «Уотфорд» в финале Кубка Англии
  • 21:08
    • «Спартак» одержал победу в Самаре
  • 19:58
    • Канада разгромила Германию на ЧМ-2019
  • 19:19
    • «Валенсия» обыграла «Вальядолид» и вышла в Лигу чемпионов
    Все новости спорта

    Вытеснит ли «Ювентус» «Аталанту» из зоны Лиги чемпионов

    «Ювентус» — «Аталанта». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 19 мая

    Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Ювентус Прогнозы на Аталанту
    Прогноз на «Ювентус» — «Аталанта»
    «Аталанта» проведет тяжелый выезд после поражения в финале кубка
    В воскресенье, 19 мая, «Ювентус» на своем поле примет «Аталанту» в рамках 37-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Альянц Стэдиум», начнется в 21:30 по московскому времени. Прогноз на «Ювентус» — «Аталанта».
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 19 Мая 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 3.20
  • Играть!
    •

    «Ювентус»

    «Ювентус» уже мысленно на отдыхе. Для команды последние игры уже не имеют никакого значения, поскольку чемпионом удалось стать досрочно, и на данный момент туринцы имеют 89 очков.

    «Старая Синьора» в прошлых трех турах встречалась с довольно сложными соперниками. Как результат, подопечные Массимилиано Аллегри, который уходит по завершении сезона, уже три матча не знают побед.

    «Торино» сумел сыграть с «бьянконери» вничью 1:1. «Интер» тоже добыл один пункт в игре против «полосатых», тогда как в прошлом поединке «Рома» и вовсе нанесла им поражение 0:2.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 10 000
  • Получить
  • Фрибет для новичков
  • fonbet.ru
    •

    «Аталанта»

    В нынешнем сезоне «Аталанта» проделала невероятную работу. В чемпионате команда занимает 4-е место, причем за два тура до конца турнира, но в случае поражения и победы «Милана» окажется на 5-м месте вне зоны Лиги чемпионов.

    Все это в сумме дает хозяевам большие шансы на участие в еврокубках. Коллектив уже гарантировал бы себе по крайней мере участие в Лиге Европы, однако проиграл в финале Кубка Италии «Лацио» (0:2).

    Тем не менее, текущая форма бергамаски, в целом, хорошая. Подопечные Джан Пьеро Гасперини перед этим выиграли пять поединков кряду, тогда как 13 игр не знали поражений.

    Прогноз

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,40, тогда как успех гостей оценивается в 3,20, а ничья — в 3,00.

    Рекомендуем ставить на то, что «Ювентус» выиграет, и обе команды забьют за 4,20. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.55
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Нижний Новгород
  • Сегодня в 10:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Урал — Локомотив
  • Сегодня в 11:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал — Бетис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Енисей — Динамо
  • Сегодня в 14:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Парма — Фиорентина
  • Сегодня в 16:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Эмполи — Торино
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Краснодар
  • Сегодня в 16:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Германия — США
  • Сегодня в 17:15
    •  6.00
  • Прогноз на матч Эйбар — Барселона
  • Сегодня в 17:15
    •  1.58
  • Прогноз на матч Ростов — Зенит
  • Сегодня в 19:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Милан — Фрозиноне
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Швейцария — Россия
  • Сегодня в 21:15
    •  2.07
  • Прогноз на матч Франция — Финляндия
  • Сегодня в 21:15
    •  3.25
  • Прогноз на матч Ювентус — Аталанта
  • Сегодня в 21:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Наполи — Интер
  • Сегодня в 21:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Сборная России
  • Пять из пяти! Россия обыграла Латвию и гарантировала себе плей-офф
    • Вчера в 15:39     Серхио Агуэро
  • Непредсказуемая АПЛ. Первые прогнозы на следующий сезон
    • 13:28 14/05/2019     «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» разыграют трофей ЛЧ этого сезона
  • Силу АПЛ не стоит преувеличивать
    • 06:35 15/05/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Ювентус» — «Аталанта». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 19 мая. Прогноз на «Ювентус» — «Аталанта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.20
    Тоже интересно
    Виктор Гончаренко Футбол РПЛ. «Уфа» осталась в зоне стыковых матчей, ЦСКА и «Спартак» одержали победыОбзор матчей 29-го тура чемпионата России по футболу Вчера в 21:120
  • 00:55
    • «Витесс» Слуцкого проиграл первый матч плей-офф за Лигу Европы
  • 00:43
    • Дубль Мбаппе помог ПСЖ разгромить «Дижон»
  • 23:43
    • «Рома» не смогла обыграть «Сассуоло»
    Нико Ковач Футбол Даже титул не дает гарантий. Будущее Ковача в «Баварии» остается под вопросомЗаключительный тур в Бундеслиге будет очень интригующим Вчера в 14:310
  • Экспресс дня

  • «Бавария» добудет очередной титул
  • 4.42
    •
  • 22:06
    • «Ювентус» — «Аталанта»: где и когда смотреть онлайн матча чемпионата Италии
  • 21:39
    • «Наполи» — «Интер»: где и когда смотреть онлайн матча чемпионата Италии
  • 21:27
    • «Лион» в четвертый раз подряд выиграл женскую Лигу чемпионов
    Андреа Аньелли Футбол Реформа Лиги чемпионов. АПЛ и другим чемпионатам грозит ущербАндреа Аньелли хочет больше денег, но не все поддерживают его идеи 17/05/2019 в 22:290
  • 18:51
    • Надаль взял реванш у Циципаса
  • 18:35
    • «Бавария» в седьмой раз подряд стала чемпионом Германии
  • 18:23
    • Гол Чалова принес ЦСКА победу над «Ахматом»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие