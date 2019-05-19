«Ювентус» — «Аталанта». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 19 мая

В воскресенье, 19 мая, «Ювентус» на своем поле примет «Аталанту» в рамках 37-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Альянц Стэдиум», начнется в 21:30 по московскому времени. Прогноз на «Ювентус» — «Аталанта».

«Ювентус»

«Ювентус» уже мысленно на отдыхе. Для команды последние игры уже не имеют никакого значения, поскольку чемпионом удалось стать досрочно, и на данный момент туринцы имеют 89 очков.

«Старая Синьора» в прошлых трех турах встречалась с довольно сложными соперниками. Как результат, подопечные Массимилиано Аллегри, который уходит по завершении сезона, уже три матча не знают побед.

«Торино» сумел сыграть с «бьянконери» вничью 1:1. «Интер» тоже добыл один пункт в игре против «полосатых», тогда как в прошлом поединке «Рома» и вовсе нанесла им поражение 0:2.

«Аталанта»

В нынешнем сезоне «Аталанта» проделала невероятную работу. В чемпионате команда занимает 4-е место, причем за два тура до конца турнира, но в случае поражения и победы «Милана» окажется на 5-м месте вне зоны Лиги чемпионов.

Все это в сумме дает хозяевам большие шансы на участие в еврокубках. Коллектив уже гарантировал бы себе по крайней мере участие в Лиге Европы, однако проиграл в финале Кубка Италии «Лацио» (0:2).

Тем не менее, текущая форма бергамаски, в целом, хорошая. Подопечные Джан Пьеро Гасперини перед этим выиграли пять поединков кряду, тогда как 13 игр не знали поражений.

Прогноз

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,40, тогда как успех гостей оценивается в 3,20, а ничья — в 3,00.

Рекомендуем ставить на то, что «Ювентус» выиграет, и обе команды забьют за 4,20. 0