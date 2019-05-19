«Ювентус» — «Аталанта». Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч 37 тура чемпионата Италии 19 мая 2019 года

В 37 туре Серии А туринский «Ювентус» примет «Аталанту» из Бергамо. Место встречи — стадион «Альянц». Начало в 21:30 по московскому времени. Прогноз на «Ювентус» — «Аталанта».

«Ювентус»

«Юве» уже чемпион, поэтому в игре команды наблюдается определенная расслабленность. Это видно по последним результатам. За 6 туров клуб набрал всего 8 очков, что является 10 результатом чемпионата. Более того, «туринцы» не могут выиграть уже 3 матча кряду.

Чтобы как-то оправдать «зебр», можно отметить, что безвыигрышная серия, в частности, является следствием сложного календаря. Сначала «Ювентус» вырвал ничью у «Интера» (1:1). Затем была мировая с «Торино» с аналогичным счетом. В прошлый раз в Риме местная «Рома» сумела обыграть «бьянконери», забив 2 безответных гола.

Все прогнозы на Серию А

На домашней арене «Старая Сеньора» выступает хорошо — беспроигрышная серия составляет 20 поединков.

«Черно-белые» набрали 89 очков. Также у них самая лучшая разница мячей — 69 забитых и 27 пропущенных.

Перин и Хедира попали в лазарет надолго. Манджукич, Коста и Кьеллини пока что под вопросом.

«Аталанта»

«Аталанта» имеет шансы на бронзу Серии А. От «Интера» гости отстают всего на один пункт. Кроме того, «черно-синие» не имеют права на поражение, поскольку тогда их догонят «Рома» и «Милан».

Недавно «оробичи» получили сильный психологический удар. Речь идет о фиаско в матче финала Кубка Италии с «Лацио» со счетом 0:2. Это было первое поражение «Аталанты» за последние 14 игр (9 побед и 4 ничьи).

В Серии А клуб выиграл последние 5 матчей. При этом коллектив из Бергамо уже 5 встреч кряду забивает не менее двух голов. Стоит отметить, что в 3 выступлениях команда играла вничью в тайме, и выигрывал в матче.

«Аталанта» потеряла своих двух основных защитников — Толои из-за травмы и Паломино из-за перебора желтых карточек.

Прогноз

«Аталанта» не проигрывает на выезде 5 поединков кряду. После поражения в финале Кубка команда однозначно попытается продолжить эту серию. Опыт успешной игры против «Юве» у гостей есть — 3:0 в четвертьфинале Coppa и 2:2 в Серии А.

2.44 и 3.25 — коэффициенты на победу одной и другой команды. На ничью букмекеры дают коэфф 3.15.

Рекомендуем исход «Х2 и ТБ 2.5» с коэффициентом 3.25. 0