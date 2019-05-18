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    Оформит ли «Лион» выход в Лигу чемпионов?

    «Лион» — «Кан». Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч чемпионата Франции 18 мая 2019 года

    Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лион Прогнозы на Кан
    Прогноз на «Лион» — «Кан»
    Победа выведет «Лион» в Лигу чемпионов
    В рамках 37 тура Лиги 1 «Лион» сыграет дома против «Кана». Матч будет проводиться на стадионе «Групама» и начнется в 22:00 по мск. Прогноз на «Лион» — «Кан».
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    Футбол. Франция. Лига 1 18 Мая 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.22
  • X
  • 6.60
  • 2
  • 12.00
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    «Лион»

    «Лион» за два тура до финиша чемпионата занимает третье место в зоне Лиги чемпионов. У команды Брюно Женезио в активе 66 очков.

    «Ткачи» на шесть очков отстают от идущего вторым «Лилля» и на четыре балла опережают «Сент-Этьен». В случае победы в грядущей игре они оформят попадание в главный еврокубок.

    После двух кряду поражений в Лиге 1 коллектив обыграл «Анже» (2:1), «Бордо» (3:2) и разошелся миром с «Лиллем» (2:2). В предыдущем туре ему удалось разгромить на выезде «Марсель» (3:0).

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    «Кан»

    «Кан» находится под угрозой вылет из элитного дивизиона Франции. По итогам 36-ти туров команда с 33 очками занимает 18-е место, которое по итогам чемпионата требует сыграть плей-офф за право остаться в Лиге 1.

    При этом от 19-го «Дижона», который пребывает в зоне вылета, коллектив оторвался лишь на два балла. Посему это оставляет риск для клуба понизиться в классе напрямую.

    Но в болельщиков нормандцев внушает оптимизм то, что те не знают поражений четыре предыдущих матча кряду. Более того, лишь один из них они свели вничью, а три других — выиграли.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,20, тогда как успех гостей оценивается в 13,00, а ничья — в 6,50.

    Рекомендуем ставить на то, что «Лион» выиграет, и обе команды забьют за 2,40. 0

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    «Лион» — «Кан». Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч чемпионата Франции 18 мая 2019 года. Прогноз на «Лион» — «Кан». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.40
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