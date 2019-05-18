«Лион» — «Кан». Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч чемпионата Франции 18 мая 2019 года

В рамках 37 тура Лиги 1 «Лион» сыграет дома против «Кана». Матч будет проводиться на стадионе «Групама» и начнется в 22:00 по мск. Прогноз на «Лион» — «Кан».

«Лион»

«Лион» за два тура до финиша чемпионата занимает третье место в зоне Лиги чемпионов. У команды Брюно Женезио в активе 66 очков.

«Ткачи» на шесть очков отстают от идущего вторым «Лилля» и на четыре балла опережают «Сент-Этьен». В случае победы в грядущей игре они оформят попадание в главный еврокубок.

После двух кряду поражений в Лиге 1 коллектив обыграл «Анже» (2:1), «Бордо» (3:2) и разошелся миром с «Лиллем» (2:2). В предыдущем туре ему удалось разгромить на выезде «Марсель» (3:0).

«Кан»

«Кан» находится под угрозой вылет из элитного дивизиона Франции. По итогам 36-ти туров команда с 33 очками занимает 18-е место, которое по итогам чемпионата требует сыграть плей-офф за право остаться в Лиге 1.

При этом от 19-го «Дижона», который пребывает в зоне вылета, коллектив оторвался лишь на два балла. Посему это оставляет риск для клуба понизиться в классе напрямую.

Но в болельщиков нормандцев внушает оптимизм то, что те не знают поражений четыре предыдущих матча кряду. Более того, лишь один из них они свели вничью, а три других — выиграли.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,20, тогда как успех гостей оценивается в 13,00, а ничья — в 6,50.

Рекомендуем ставить на то, что «Лион» выиграет, и обе команды забьют за 2,40. 0