«Нюрнберг» — «Боруссия» Менхенгладбах. Прогноз (к. 2.90) и ставки на матч 33 тура чемпионата Германии 11 мая 2019 года

В субботу, 11 мая, «Макс Морлок Штадион» примет поединок «Нюрнберг» — «Боруссия» Менхенгладбах. Команды сыграют в рамках 33 тура немецкой Бундеслиги. Начало встречи назначено на 16:30 по Москве. Прогноз на «Нюрнберг» — «Боруссия» Менхенгладбах.

«Нюрнберг»

«Нюрнберг» находится в зоне вылета — 17 место и 19 очков в активе. Шансы на спасение у команды могут появиться в том случае, если она выйдет на 16 позицию, которая даст возможность сыграть в плей-офф с коллективом из второй Бундеслиги.

Для этого в оставшихся двух турах нужно набрать шесть очков, да и «Штутгарт» должен хотя бы раз проиграть и сыграть вничью. Набирать очки баварцы пытаются, но это удается очень редко.

В шести предыдущих матчах было заработано всего шесть пунктов благодаря победе и трем ничейным исходам. Хозяева обыграли «Аугсбург», а также расписали мировую с «Шальке», «Штутгартом» и «Баварией».

«Боруссия»

«Боруссия» Менхенгладбах располагается на 5-й строчке турнирной таблицы с 52 очками. У команды еще есть шанс попасть в зону Лиги чемпионов, поскольку впереди идущие «Айнтрахт» и «Байер» имеют на два пункта больше.

Игровая форма гостей в последнее время оставляет желать лучшего. За 13 туров клуб выиграл только две встречи — речь идет о поединках с «Майнцем» (1:0) и «Ганновером» (1:0).

За девять предыдущих матчей «Жеребцы» потерпели три поражения — от «Фортуны» (0:1), «РБ Лейпцига» (1:2) и «Штутгарта» (0:1). В трех последних матчах коллектив не победил.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,91, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,75, а ничья — в 3,90.

Рекомендуем ставить на то, что «Боруссия» выиграет, и обе команды забьют за 2,90. 0