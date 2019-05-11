«Байер» — «Шальке». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч 33 тура чемпионата Германии 11 мая 2019 года

В 33 туре Бундеслиги 1 состоится поединок между леверкузенским «Байером» и «Шальке» из Гельзенкирхена. Местом проведения станет «Бай-Арена». Начало в 16:30 по мск. Прогноз на «Байер» — «Шальке».

«Байер»

«Байер» проводит неплохой отрезок сезона. Команда выиграла 4 поединка кряду. Нынешняя форма клуба позволяет занимать ему 5 место в турнирной таблице Бундеслиги. 54 очка у хозяев поля. Это столько же, сколько у «Айнтрахта» (4 место), однако у «орлов» лучше разница мячей.

Календарь и таблица Бундеслиги

Успешная серия «леверкузенцев» началась с победы над «Штутгартом» (0:1). Затем победы продолжились и «красные» выиграли у «Нюрнберга» 2:0 и «Аугсбурга» 1:4. В прошлый раз «фармацевты» просто поиздевались над «Айнтрахтом», одолев его со счетом 6:1, причем такой счет на табло горел уже после первого тайма.

Таким образом, у «Байера» всего 2 пропущенных гола за 4 мяча, при этом клуб забил за этот период 13 голов. Также можно добавить, что не менее двух раз коллектив отмечался голом в 6 из 7 последних игр на домашней арене.

Хаверц, Брандт и Аларио были наиболее активными в плане забитых мячей в прошлых двух поединках. Бельараби и Похьянпало в списке травмированных футболистов.

«Шальке»

В зоне вылета клуб уже точно не окажется, но вот в переходную зону «кобальтовые» попасть могут. 31 очко сейчас у гостей, тогда как у «Штутгарта», идущего сзади, 24 пункта. За 4 оставшихся тура вполне можно растерять такой гандикап. Именно поэтому для «Шальке» сейчас каждая игра имеет огромное значение.

Команда довольно нестабильно играет, но тем не менее в последних двух турах ей удалось набрать 4 очка благодаря ничье с «Аугсбургом» (0:0) и победе над «Боруссией» Д со счетом 2:4. Перед этим коллектив дважды уступил и один раз расписал мировую.

«Горняки» не проигрывают на выезде уже три матча подряд — 2 победы и одна ничья. Ранее «Шальке» имел 4-матчевую серию, состоящую только из неудач. Вообще для наглядности можно отметить, что в 17 последних поединках «синие» выиграли только три раза и столько же раз играли вничью. В остальных случаях, соответственно, клуб терпел поражение.

Ут и Шопф точно будут отсутствовать из-за травмы. Также есть вероятность, что не сыграют Скржипски, Коноплянка, Ритер и Сане.

Прогноз

В этом сезоне «Байер» уже раз выигрывал у «Шальке». Было это в Гельзенкирхене. Тогда «фармацевты» одолели соперника со счетом 1:2. В этот раз у них есть отличные шансы повторить успех. Они сейчас действительно намного лучше смотрятся, чем «горняки».

Положение дел отлично демонстрирует букмекерская линия, в которой указаны вот такие коэффициенты: 1.35 на победу хозяев и 7.90 на победу гостей.

Дополнительным стимулом для «красных» будет 3-матчевая домашняя безвыигрышная серия против этого соперника. Прогнозируем победу «Байера», при этом тотал будет больше 2.5. Коэффициент составляет 1.69. Также предлагаем вариант «ИТ 1 больше 2.5» за 1.93. 0