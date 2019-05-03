«Майнц» — «Лейпциг». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч 32 тура чемпионата Германии 3 мая 2019 года

В пятницу, 3 мая, «Опель Арена» примет поединок местного «Майнца» против «Лейпцига». Команды сыграют в рамках 32 тура немецкой Бундеслиги. Начало встречи назначено на 21:30 по Москве. Прогноз на «Майнц» — «Лейпциг».

«Майнц»

Клуб хоть и находится в 12 очках от переходной зоны, но все же очки еще набирать нужно. Вероятность того, что «Штутгарт» выиграет все матчи, а «Майнц» проиграет, очень мала. Однако для надежности хозяевам поля все еще необходимы баллы для окончательного доказательства сохранения прописки в Бундеслиге 1.

В последнее время у «карнавальников» туго с победами. За 6 туров клуб выиграл только два раза у «Фортуны» 3:1 и «Фрайбурга» 5:0. В остальных четырех играх команда проиграла. В последней встрече «ноль-пятые» уступили аутсайдеру чемпионата «Ганноверу» со счетом 1:0.

Календарь и таблица Бундеслиги

Ну а вот на своем поле «Майнц» выиграл в двух последних поединках, пропустив всего один мяч и забив 8. В 6 из 7 домашних игр коллектива было забито не менее трех голов.

Каких-то особых кадровых потерь, которые могли бы повлиять на качество игры команды нет.

«Лейпциг»

«Лейпциг» гарантировал себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон, причем сразу в групповом этапе. Гости идут на третьей позиции с 64 очками. Дортмундская «Боруссия» в 5 баллах, а «Айнтрахт» отстает на 10 пунктов. В общем «быки» могут попытаться догнать «шмелей». У них сейчас непростой период.

Последнее поражение в Бундеслиге команда потерпела 19 января. После этого гости не проигрывали — 10 побед и 3 ничьи. Клуб Rasen Ballsport набрал отличную форму. На данный момент в чемпионате у «бело-красных» 6-матчевая серия побед.

По количеству набранных очков в 6 последних турах «Лейпциг» считается лучшей командой турнира. Действительно сейчас гостям практически все равно, где и с кем играть — 7 побед в 7 выездных встречах.

Упамекано и Брума — это важные для команды футболисты, которые получили повреждения. Второй все еще имеет шансы на то, чтобы сыграть против «Майнца».

Прогноз

Победа «Майнца» оценивается более высоким коэффициентом, чем победа «Лейпцига» — 4.60 против 1.73. Исход «ничья» получил цифру 4.20.

Всего команды провели 5 очных матчей. Из них три выиграли гости, по одному разу фиксировалась мировая и победа хозяев.

Вряд ли футболисты «Лейпцига» будут просто так доигрывать сезон. Учитывая последние результаты «дортмундцев», можно предположить, что соперник «Майнца» постарается догнать претендента на серебро. Именно поэтому предлагаем исход «победа 2» с коэффициентом 1.73. 0