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    Сколько забьют соседи по турнирной таблице АПЛ?

    «Ньюкасл» — «Бернли». Прогноз (к. 1.98) и ставки на АПЛ 26 февраля 2019 года

    Футбол Англии Англия. Премьер-лига Ньюкасл Бернли
    Прогноз на «Ньюкасл» — «Бернли»
    Мигель Альмирон
    В рамках 28-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» будет принимать «Бернли». Встреча пройдет на стадионе «Сейнт-Джеймс Парк» 26 февраля. Начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Ньюкасл» — «Бернли».
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    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» еще в конце января вылетел из Кубка Аyглии, проиграв «Уотфорду» (0:2) и теперь может сосредоточиться на борьбе за выживание в английской Премьер-лиге.

    После того поражения от «Уотфорда» «Ньюкасл» сенсационно выиграл дома у «Манчестер Сити» (2:1), затем в гостях уступил «Тоттенхэму» (0:1) и сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1), а в предыдущем туре на своем поле обыграл «Хаддерсфилд» (2:0).

    Также отметим, что в паузе между официальными матчами («сороки» не играли с 11 по 23 февряля) «Ньюкасл» провел товарищескую встречу с ЦСКА, завершив ее вничью — 1:1.

    В турнирной таблице АПЛ «сороки» располагаются на 15-м месте. После 27-ми туров «Ньюкасл» набрал 28 очков и от зоны вылета его отделяют 4 очка. Команда забила лишь 24 гола (второй худший результат в лиге), но и пропускает немного — 34 гола (пятый-шестой лучший результат в АПЛ)

    Календарь и таблица АПЛ

    Несмотря на домашнюю победу над «Сити», подопечные Рафы Бенитеса в целом плохо играют в текущем чемпионате на своем поле. Команда проиграла в АПЛ 8 домашних матчей, а выиграла только 5 (3 — в последних трех матчах) при одной ничьей.

    «Бернли»

    «Бернли» в предыдущем туре АПЛ сотворил настоящую сенсацию. Подопечные Шона Дайча после двухнедельного отдыха (у команды был перерыв с 9 по 23 февраля) обыграли на своем поле «Тоттенхэм» — 2:1.

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    Эта победа стала «Бернли» второй подряд — в предыдущем туре команда на выезде обыграла «Брайтон» со счетом 3:1. А до этого в АПЛ у «Бернли» было три ничьих, в том числе отобрать очки удалось у «Манчестер Юнайтед» (2:2).

    Из Кубка Англии «Бернли», как и «Ньюкасл», выбыл в конце января, разгромно проиграв «Манчестер Сити» — 0:5.

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    • В АПЛ команда набрала 30 очков и занимает четырнадцатое место. В активе у «Бернли» 31 забитый гол и 48 пропущенных (больше пропускают в чемпионате только три команды).

    В гостях «Бернли» в текущем чемпионате удавалось набрать очки в половине матчей — 3 победы, 4 ничьих и 7 поражений.

    Прогноз

    На победу «Ньюкасла» букмекеры дают коэффициент 2,10, на ничью — 3,35, а на успех «Бернли» — 3,80.

    Матч этих команд в первом круге завершился выездной победой «Ньюкасла» со счетом 2:1.

    Наш прогноз на матч — «Обе забьют» с коэффициентом 1,98. 0

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    1.98
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