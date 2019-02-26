«Ньюкасл» — «Бернли». Прогноз (к. 1.98) и ставки на АПЛ 26 февраля 2019 года

В рамках 28-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» будет принимать «Бернли». Встреча пройдет на стадионе «Сейнт-Джеймс Парк» 26 февраля. Начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Ньюкасл» — «Бернли».

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» еще в конце января вылетел из Кубка Аyглии, проиграв «Уотфорду» (0:2) и теперь может сосредоточиться на борьбе за выживание в английской Премьер-лиге.

После того поражения от «Уотфорда» «Ньюкасл» сенсационно выиграл дома у «Манчестер Сити» (2:1), затем в гостях уступил «Тоттенхэму» (0:1) и сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1), а в предыдущем туре на своем поле обыграл «Хаддерсфилд» (2:0).

Также отметим, что в паузе между официальными матчами («сороки» не играли с 11 по 23 февряля) «Ньюкасл» провел товарищескую встречу с ЦСКА, завершив ее вничью — 1:1.

В турнирной таблице АПЛ «сороки» располагаются на 15-м месте. После 27-ми туров «Ньюкасл» набрал 28 очков и от зоны вылета его отделяют 4 очка. Команда забила лишь 24 гола (второй худший результат в лиге), но и пропускает немного — 34 гола (пятый-шестой лучший результат в АПЛ)

Календарь и таблица АПЛ

Несмотря на домашнюю победу над «Сити», подопечные Рафы Бенитеса в целом плохо играют в текущем чемпионате на своем поле. Команда проиграла в АПЛ 8 домашних матчей, а выиграла только 5 (3 — в последних трех матчах) при одной ничьей.

«Бернли»

«Бернли» в предыдущем туре АПЛ сотворил настоящую сенсацию. Подопечные Шона Дайча после двухнедельного отдыха (у команды был перерыв с 9 по 23 февраля) обыграли на своем поле «Тоттенхэм» — 2:1.

Эта победа стала «Бернли» второй подряд — в предыдущем туре команда на выезде обыграла «Брайтон» со счетом 3:1. А до этого в АПЛ у «Бернли» было три ничьих, в том числе отобрать очки удалось у «Манчестер Юнайтед» (2:2).

Из Кубка Англии «Бернли», как и «Ньюкасл», выбыл в конце января, разгромно проиграв «Манчестер Сити» — 0:5.

В АПЛ команда набрала 30 очков и занимает четырнадцатое место. В активе у «Бернли» 31 забитый гол и 48 пропущенных (больше пропускают в чемпионате только три команды).

В гостях «Бернли» в текущем чемпионате удавалось набрать очки в половине матчей — 3 победы, 4 ничьих и 7 поражений.

Прогноз

На победу «Ньюкасла» букмекеры дают коэффициент 2,10, на ничью — 3,35, а на успех «Бернли» — 3,80.

Матч этих команд в первом круге завершился выездной победой «Ньюкасла» со счетом 2:1.

Наш прогноз на матч — «Обе забьют» с коэффициентом 1,98. 0