«Лацио» — «Милан». Прогноз (к. 1.95) и ставки на Кубок Италии по футболу 26 февраля 2019 года

Во вторник, 26 февраля, «Лацио» на своем поле примет «Милан» в рамках 1/2 финала Кубка Италии. Встреча, которая пройдет в Риме на «Стадио Олимпико», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Лацио» — «Милан».

«Лацио»

В текущем розыгрыше Кубка Италии «Лацио» прошел «Новару» (4:1) и миланский «Интер» (1:1, 4:3 — по пенальти).

В чемпионате Италии «орлята» расположились на восьмой строчке по итогам 38 сыгранных туров.

Три предыдущих матча «Лацио» проиграл. Два из них в 1/16 финала Лиги Европы против «Севильи» (0:1 и 0:2), еще один в Серии А во встрече с «Дженоа» (1:2).

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Среди травмированных у римлян значатся Джордан Лукаку, Валон Бериша, Луис Альберто, Фелипе Луис, Уоллас и Баштуш.

«Милан»

Футболисты «Милана» в Кубке Италии сначала обыграли «Сампдорию» (2:0 д.в.), а затем «Наполи» (2:0).

«Россонери» идут четвертыми в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 45 очков.

В национальном первенстве подопечные Дженнаро Гаттузо имеют серию из трех побед, за время которой они обыграли «Кальяри» (3:0), «Аталанту» (3:1) и «Эмполи» (3:0).

Календарь и таблица Серии А

У «Милана» после травм восстанавливаются Джакомо Бонавентура, Кристиан Сапата, Маттиа Кальдара и Пепе Рейна.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа «Лацио» — 2.60, победа «Милана» — 2.75, ничья — 3.30.

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Результаты «орлят» в 2019 году пошли на спад, а перелет в Испанию и обратно отнял у них немало сил, поэтому в их домашнюю победу верится с трудом.

«Россонери» набрали ход, успешно выступают во всех турнирах, так что ждем от них победу или хотя бы ничью. Наш прогноз — «победа "Милана" с форой 0» за 1.95.

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Милана" больше 1» за 1.66. Команда Гаттузо сейчас играет результативно, поэтому подвести не должна. 0