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    «Ньюкасл» — «Хаддерсфилд». Прогноз на матч 27 тура английской Премьер-лиги 23 февраля 2019 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Ньюкасл Хаддерсфилд Таун
    Прогноз на «Ньюкасл» — «Хаддерсфилд»
    «Ньюкасл» — «Хаддерсфилд»
    В субботу, 23 февраля, «Ньюкасл» на своем поле примет «Хаддерсфилд» в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на арене «Сент-Джеймс Парк», начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Ньюкасл» — «Хаддерсфилд».
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    «Ньюкасл»

    В конце января «сороки» вылетели из Кубка Англии, уступив на своем поле «Уотфорду» (0:2), после чего в рамках АПЛ одержали довольно неожиданную волевую домашнюю победу над «Манчестер Сити» (2:1), пропустив быстрый гол, но дважды отличившись после перерыва.

    Два следующих матча на выезде обошлись без побед — сначала «Ньюкасл» уступил «Тоттенхэму» (0:1), пропустив в концовке, а затем упустив победу над «Вулверхэмптоном» (1:1), вновь пропустив на последних минутах.

    Календарь и таблица АПЛ

    Во время перерыва на еврокубки и кубки «Ньюкасл» сыграл вничью в товарищеском матче с московским ЦСКА (1:1)

    После 26 туров АПЛ «Ньюкасл» с 25 очками идет на 16-м месте. Разница мячей 22-34, лучший бомбардир Хосе Саломон Рондон с 6 голами.

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    • В первом круге «Ньюкасл» победил на выезде со счетом 1:0. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами со счетом 1:0.

    «Хаддерсфилд»

    «Терьеры» замыкают таблицу АПЛ с 11 очками, одержав всего 2 победы в 26 матчах. Разница мячей 14-48, лучший бомбардир Матиас Йоргенсен забил 3 мяча.

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    В середине января «Хаддерсфилд» на выезде сумел сыграть вничью с «Кардиффом» (0:0), прервав серию из 9 поражений во всех турнирах подряд.

    Впрочем, после этого матча «Терьеры» начали новую серию, проиграв следующие 4 матча. Справедливости ради, соперники у подопечных Яна Зиверта были серьезные.

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    «Хаддерсфилд» на своем поле крупно уступил «Манчестер Сити» (0:3) и проиграл «Эвертону» (0:1), после чего был разгромлен в Лондоне «Челси» (0:5), а в последнем матче уступил дома лондонскому «Арсеналу» (1:2).

    Прогноз

    Букмекеры считают «Ньюкасл» фаворитом матча. На победу команды хозяев дается коэффициент 1,80, тогда как на ничью — 3,40, а на успех «Хаддерсфилда» — 4,85.

    Обе команды плетутся в хвосте таблицы, но положение «Хаддерсфилда» намного хуже, а «сороки» на своем поле играют увереннее. Наш прогноз — «Ньюкасл» как минимум не проиграет «Хаддерсфилду».

    С результативностью серьезные проблемы и у одной, и у другой команды — ставим на «низ», интересны варианты ТМ 2,5 за 1,60 и «Обе забьют — нет» за 1,65. 0

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    Прогноз на «Ньюкасл» — «Хаддерсфилд». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
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