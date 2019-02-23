«Лестер» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч 27 тура АПЛ 23 февраля 2019 года

На стадионе «Кинг Пауэр» состоится поединок 27 тура английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Кристал Пэлас». Встречу будет обслуживать арбитр Энтони Тэйлор. Сигнал о начале игры он даст в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Лестер» — «Кристал Пэлас».

«Лестер»

«Лестер» имеет шансы повысить свой рейтинг в турнирной таблице АПЛ. Сейчас команда располагается на 12 строчке с 32 очками в активе. Отставание от «Борнмута», «Вест Хэма» и «Эвертона» составляет всего один пункт. Таким образом, в случае положительного исхода у подопечных Пюэля появится отличный шанс подняться.

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«Лисы» никак не могут трансформировать свою игру в 3-очковый результат. Клуб не побеждает уже 5 встреч кряду, хотя не скажешь, что футболисты играют плохо. В двух последних играх было поражение, но встречалась команда при этом с «МЮ» и «Тоттенхэмом». В целом даже с такими соперниками хозяева смотрелись очень неплохо.

На домашнем поле «Лестер» проиграл три последних поединка. Кроме «МЮ» у коллектива отбирали очки игроки «Кардиффа» и «Саутгемптона».

Что касается травмированных футболистов, то в лазарете у клуба Олбрайтон и Амартей. Остальные исполнители готовы к футбольному уик-энду.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» превратился в сложного соперника, у которого не так просто отобрать очки. «Орлы» находятся на строчку ниже с 27 баллами. Даже в случае победы обойти соперника не получится, но вот приблизиться вплотную можно.

Клуб имеет 3-матчевую беспроигрышную серию. Здесь стоит отметить ничью с «Саутгемптоном» и «Вест Хэмом», а также победу над «Фулхэмом». Ранее гости создали проблемы «Ливерпулю» на выезде, проиграв с минимальным разрывом в счете (4:3).

В гостях «Кристал Пэлас» не побеждает вторую игру кряду. До этого было две победы подряд над «Вулверхэмптоном» и «Манчестер Сити».

На поле не выйдут такие футболисты как Суаре и Сперони. Оба травмированы и не успеют восстановиться к предстоящему поединку.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение «Лестеру» — 2,21 против 3,50. На ничью дается коэффициент 3,35.

В первом круге победу одержали «орлы». На своем поле они сумели переиграть «лисов» со счетом 1:0. В этот раз очень сложно предсказать победу одной или другой команды. Оба коллектива вполне способны заработать три очка, при этом хозяевам необходимо прерывать неудачную серию.

Домашние трибуны будут одним из важных факторов для «Лестера». Именно они погонят свою команду вперед. Подопечные Пюэля имеют хороший центр поля и быстроногого бомбардира. Наш прогноз — победа хозяев. 0