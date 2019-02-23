«Амьен» — «Ницца». Прогноз на матч 26 тура Лиги 1 23 февраля 2019 года

У «Ниццы» только три победы в восьми поединках

У «Ниццы» только три победы в восьми поединках La République des Pyrénées

В 26 туре чемпионата Франции состоится поединок между «Амьеном» и «Ниццой». Встреча пройдет 23 февраля на стадионе «Креди Агриколь де ла Ликорн». Начало матча в 22:00 по мск. Прогноз на «Амьен» — «Ницца».

«Амьен»

5 января, когда был повержен «Валенсьен» (1:0) в кубке страны, игроки «Амьена» не могли знать, что это будет их единственная победа в новом году аж до 9 февраля.

После этого «Единороги» не могли выиграть шесть поединков кряду во всех турнирах. И только с «Анже» (0:0) дома в рамках чемпионата удалось не проиграть в этот период.

Такие результаты привели к тому, что команда опустилась близко к зоне вылета национального первенства. По итогам 25-ти матчей коллектив только на одно очко опережает опасное 18-е место.

«Ницца»

«Ницца» после 25-го тура набрала 37 очков и располагается на девятом месте в турнирной таблице Лиги 1. Хотя команда еще недавно была на седьмом месте, у нее отрицательная разница забитых и пропущенных мячей — 19-26.

Причем меньше «Орлов» забил только главный аутсайдер турнира «Генгам», а столько же — грядущий соперник. В то же время и пропустили меньше или столько же лишь пять команд — это ПСЖ, «Реймс», «Лилль», «Монпелье» и «Бордо».

В новом году у подопечных Патрика Виейра только три победы в восьми поединках всех турниров. При этом в трех предыдущих матча они потерпели два поражения.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,70, тогда как успех гостей и ничья оцениваются в 2,90.

Считаем разумным поставить на тотал больше 2,5 за 2,75. 0