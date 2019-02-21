«Вильярреал» — «Спортинг». Прогноз и ставки на матч плей-офф Лиги Европы 21 февраля 2019 года

В четверг, 21 февраля, испанский «Вильярреал» будет принимать на своем поле лиссабонский «Спортинг» в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы. Начало поединка — в 20:55 мск. Прогноз на «Вильярреал» — «Спортинг».

«Вильярреал»

Испанский клуб занял первое место в группе G, обойдя по дополнительным показателям венский «Рапид» и оставив за бортом шотландский «Рейнджерс» и московский «Спартак».

В домашней встрече с красно-белыми в середине декабря прошлого года «Вильярреал» и одержал свою последнюю победу перед серией из 10 матчей без побед.

В конце января «Вильярреал» вернул на пост главного тренера Хавьера Кальеху, которого уволили 10 декабря, как раз перед тем, как началась провальная серия.

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В феврале «Вильярреал» сыграл на своем поле вничью с «Эспаньолом» (2:2) в Примере, после чего разошелся на выезде миром с «Вальядолидом» (0:0).

Далее была победа в Лиссабоне со счетом 1:0, а перед ответной игрой с португальцами «желтая субмарина» одержала громкую победу над «Севильей» — 3:0. Тем не менее, дела в турнирной таблице пока плохи — 18-е место и 23 очка. Лучший бомбардир — Карлос Бакка, на счету которого всего четыре мяча.

«Спортинг»

Лиссабонский клуб занял второе место в группе Е, уступив лидерство лондонскому «Арсеналу», но обогнав украинскую «Ворсклу» и азербайджанский «Карабах».

В январе «львы» второй раз в своей истории выиграли Кубок португальской лиги, в финальном матче победив «Порту» (1:1, 3:1 — по пенальти).

После этого у «Спортинга» приключилась черная полоса. Они ушли от поражения в матче с «Виторией Сетубал» (1:1), сравняв счет в коцновке встречи. Затем дважды проиграли «Бенфике»: дома со счетом 2:4 в чемпионате и на выезде со счетом 1:2 в Кубке Португалии.

Далее была победа над «Фейренсе» (3:1) в чемпионате и первая встреча с «Вильярреалом» дома, кооторая завершилась поражением — 0:1.

Перед ответной игрой «львы» в родных стенах реабилитировались, разбив «Брагу» со счетом 3:0. Команда занимает четвертое место в национальном первенстве, набрав 45 очков. Разница мячей — 44-25, а лучший бомбардир — Бас Дост (14 голов), который возглавляет гонку в нынешнем сезоне.

Прогноз

Букмекеры считают «Вильярреал» фаворитом матча. На победу команды хозяев дается коэффициент 1.86, тогда как на ничью — 3.60, а на успех «Спортинга» — 4.50.

Первая игра получилась довольно равной, португальцы на правах хозяев чаще пробивали по воротам (11-5), но не более того. Ожидаем, что «Вильярреал» попытается сдерживать атаку «Спортинга» и ждать шанса на контратаках. Ставим на тотал матча меньше 2,5 гола за 1.84. 0