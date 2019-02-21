«Айнтрахт» — «Шахтер». Прогноз и ставки на матч плей-офф Лиги Европы 21 февраля 2019 года

«Айнтрахт»
Немецкий «Айнтрахт» уверенно занял первое место в группе H Лиги Европы, где опередил «Лацио», «Аполлон» и «Марсель».
На счету «орлов» шесть побед из шести возможных. В этих встречах команда забила 17 голов, а пропустила пять.
В турнирной таблице немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» расположился на седьмой строчке с 34 баллами. В трех последних турах подопечные Адольфа Хюттера сыграли вничью с дортмундской «Боруссией» (1:1), «Лейпцигом» (0:0) и «Боруссией» М (1:1).
Последний матч в национальном первенстве состоялся 17 февраля после ничьи с «Шахтером» (2:2) в первом поединке плей-офф. Любопытно, что команда Ади Хюттера сыграла вничью уже пять матчей подряд.
«Шахтер»
Донецкий «Шахтер» оказался в Лиге Европы благодаря тому, что занял третье место в своей группе в Лиге чемпионов, где пропустил вперед «Манчестер Сити» и «Лион», но опередил «Хоффенхайм».
Примечательно, что «горняки» смогли обыграть только немецкий клуб (3:2), забив победный мяч на последних секундах, когда играли в большинстве.
У себя в национальном первенстве «Шахтер» возглавляет турнирную таблицу, набрав 45 очков в 18 сыгранных турах. Он опережает киевское «Динамо» сразу на семь баллов.
Главной проблемой «горняков» является зимняя пауза. Встреча с «Айнтрахтом» дома стала первой игрой на официальном уровне в новом году. До этого были лишь товарищеские матчи, в которых подопечные Паулу Фонсеки уступили «Партизану» (0:2), разгромили «Ботев Пловдив» (6:1) и разошлись миром с «Вакером» (0:0).
Прогноз
В первом матче было заметно, что «горняки» пока не набрали оптимальную форму. Андрей Пятов фактически занес мяч в свои ворота, а украинцы с 11-й минуты после удаления Тараса Степаненко играли в меньшинстве. Итоговая ничья 2:2 стала положительным результатом для хозяев.
В предстоящем поединке потеря Степаненко станет серьезной проблемой для Фонсеки в центре поля. Альтернативы жесткому опорнику и его лидерским качествам фактически нет. «Айнтрахт» получил преимущество в два мяча на выезде, но вряд ли будет отсиживаться в обороне, учитывая наличие шикарной атаки в лице Анте Ребича и Луки Йовича, а также шаткость ситуации в целом. Предлагаем поставить на тотал матча больше 2,5 гола за 1.71. 0