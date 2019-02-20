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    Одержит ли «Бордо» очередную домашнюю победу?

    «Бордо» — «Генгам». Прогноз на матч 23 тура чемпионата Франции 20 февраля 2019 года

    Лига 1 Футбол Франции Бордо Генгам
    Прогноз на «Бордо» — «Генгам»
    Бриан — один из лучших атакующих футболистов у хозяев
    В среду, 20 февраля, на стадионе «Стад-де-Бордо» состоится поединок 23 тура французской Лиги 1, в котором сойдутся команды «Бордо» и «Генгам». Начало матча в 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Бордо» — «Генгам».
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    «Бордо»

    В чемпионате Франции «Бордо» является 13 командой с 31 очком в активе. Даже в случае поражения хозяева не упадут в турнирной таблице, но вот если им удастся выиграть, то у них появится шанс повысить свой рейтинг.

    В 6 последних встречах Лиги 1 клуб потерпел три поражения. Обидчиками выступили «Страсбур», «Марсель» и «ПСЖ». Во всех трех случаях «жирондийцы» уступили с минимальным счетом 1:0, при этом каждая встреча проводилась на выезде.

    Кроме этого, стоит выделить и три победы, добытые в играх с «Тулузой», «Анже» и «Дижоном».

    Календарь и таблица Лиги 1

    Последние поединки с участием «Бордо» не отличались высокой результативностью. Только в 2 из 6 матчей забивалось три мяча, а в остальных — не более одного.

    На домашнем поле «виноделы» не проигрывают шестую игру. У них есть шанс продлить эту серию или даже одержать необходимую победу.

    В списке травмированных Пабло и Санкаре. Также стоит выделить дисквалификацию Калу.

    «Генгам»

    «Генгам» на 20 месте с 14 баллами. Надежда на спасение постепенно исчезает, учитывая последние результаты команды. Чтобы взобраться хотя бы на 19 строчку, клубу необходимо набрать 5 пунктов, при этом нужно, чтобы «Кан» (19 место) тоже посодействовал гостям.

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    «Генгам» проиграл в 4 последних играх турнира. В прошлый раз на выезде было поражение от «Лиона». Перед этим клуб уступил «Лиллю», «Реймсу» и «ПСЖ». Еще раньше удалось выиграть «Ренн».

    Важно также и то, что «фермеры» не смогли выиграть в 25 из 28 последних поединков Лиги 1.

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    • Последняя победа на выезде была в конце декабря над «Монако». Из 12 гостевых встреч этого сезона «трактористы» проиграли восемь. В гостях коллективу особенно трудно добывать очки. Об этом еще свидетельствует тот факт, что «Генгам» проигрывал и в тайме, и в матче в 5 из 6 прошлых выездных встреч.

    В лазарете такие футболисты как Джилободжи, Роделен и Кербра.

    Прогноз

    «Бордо» прогнозировано является фаворитом матча — 1,94 против 4,40. Коэффициент 3,45 дается на ничейный исход.

    В конце сентября «Генгам» принимал «красно-сине-белых» у себя дома. Даже в качестве гостя «Бордо» одержал победу со счетом 1:3. В 11 из 12 последних домашних игр против «Генгама» клуб из одноименного города сумел выиграть.

    Скорее всего, что в этот раз футболисты «Бордо» добьются своего и наберут необходимые 3 очка. Мы прогнозируем победу хозяев. 0

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    Прогноз на «Бордо» — «Генгам». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.94
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