«Сент-Этьен» — ПСЖ. Прогноз и ставки на матч французской Лиги 1 17 февраля 2019 года

В воскресенье, 17 февраля, «Сент-Этьен» будет принимать на своем поле «Пари Сен-Жермен» в рамках 25-го тура французской Лиги 1. Начало матча — в 23:00 мск. Прогноз на «Сент-Этьен» — ПСЖ.

«Сент-Этьен»

После 24 матчей чемпионата подопечные Жана-Луи Гассе разместились на четвертой позиции в турнирной таблице, имея на своем счету 40 очков и отстают от третьего «Лиона» на три балла.

«Зеленые» перед последней игрой не могли победить в последних трех поединках. Сперва они проиграли своему конкуренту за попадание в топ-3 «Лиону» (1:2) на своей территории, затем были выбиты из Кубка Франции «Дижоном», проиграв ему дома со счетом 3:6. Далее последовала мировая с «Нантом» на выезде — 1:1.

Прервать серию удалось против «Страсбура» — 2:1.

В 12 домашних встречах этого розыгрыша Лиги 1 «Сент-Этьен» добыл девять побед при двух ничьих и одном поражении, разница мячей — 24:10.

ПСЖ

Начало нового года для парижан выдалось не самым удачным. В начале января они вылетели из Кубка Лиги, уступив дома «Генгаму» (1:2).

Это поражение стало всего вторым в сезоне для подопечных Томаса Тухеля, которые затем выдали четырехматчевую победную серию.

В рамках Лиги 1 они они на выезде победили «Амьен» (3:0), после чего на своем поле разгромили «Генгам» со счетом 9:0. Затем последовала гостевая победа в Кубке Франции над «Страсбургом» (2:0) и домашний же разгром «Ренна» (4:1) в чемпионате Франции.

А вот выезд в гости к «Лиону» принес ПСЖ первое в сезоне поражение в Лиге 1. Матч закончился со счетом 1:2. Эту неудачу удалось перекрыть победой в игре с «Бордо» — 1:0. В Лиге 1 ПСЖ с 59 очками после 22 матчей возглавляет таблицу, опережая «Лилль» на десять пунктов.

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12 февраля парижане отправились в Манчестер на первую игру плей-офф Лиги чемпионов. Французов считали аутсайдерами из-за отсутствия Кавани и Неймара и шикарной формы «МЮ». Тем не менее, все сложилось идеально для французов. Гости забили два гола усилиями Кимпембе и Мбаппе.

Прогноз

В последний раз команды встречались в сентябре прошлого года, когда парижане победили со счетом 4:0. На счету гранда еще две победы (3:0, 5:0) в последних четырех очных поединках.

Дома «зеленые» играют весьма неплохо, но нельзя сказать, что это какой-то космический уровень, так как поражения все-таки случаются. Парижане будут на волне еврокубкового успеха, на поле может вернуться Эдинсон Кавани, поэтому гости смогут добыть три очка. Предлагаем поставить на победу ПСЖ с форой -1 гол за 2.00. 0