«Торино» — «Удинезе». Прогноз и ставки на матч Серии А 10 февраля 2019 года

В воскресенье, 10 февраля, в матче 23-го тура чемпионата Италии «Ториноа» на своем поле примет «Удинезе». Поединок, который пройдет на «Стадио Олимпико», начнется в 17:00 по мск. Прогноз на «Торино» — «Удинезе».

«Торино»

Туринская команда перед 23 туром итальянского первенства расположилась на экваторе турнирной таблицы, на 10 месте. На ее счету находится 31 балл и 5-очковое отставание от еврокубковой зоны.

После поражения от «Ромы» (2:3) в гостях в 20 туре Серии А, «бордовые» затем одну игру выиграли и еще одну свели вничью, сохранив в этих поединках свои ворота на замке.

Сперва подопечные Вальтера Мадзарри на своей арене одолели «Интер» со счетом 1:0, а в минувшем игровом дне расписали мировую со СПАЛом (0:0) на выезде.

Из десяти домашних встреч этого сезона в Серии А «быки» в половине из них выиграли, один матч свели вничью и четыре игры проиграли, разница мячей — 13:11.

Дисквалифицированы на предстоящий матч основной защитник Николя Н'Кулу и нападающий Симоне Дзадза.

«Удинезе»

Футболисты Давиде Николы после 22 матчей итальянского чемпионата занимают 16 позицию, имея в своем активе 19 очков и опережают зону вылета на два пункта.

Сыграв в минувшем туре Серии А вничью на своей территории с «Фиорентиной» (1:1), «зебры» прервали серию из поражений, состоящую на тот момент из двух игр кряду.

Уступили «черно-белые» в этот период «Парме» со счетом 1:2 в родных пенатах и «Сампдории» (0:4) в гостевой встречи.

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В гостях в этом розыгрыше Серии А «Удинезе» одержал всего лишь одну победу (в конце сентября 2018 года над «Кьево» — 2:0), четыре поединка свел вничью и пять матчей проиграл, разница забитых и пропущенных — 8:14. За последние четыре выездные игры «бьянконери» голов не забивали.

Календарь и таблица Серии А

В первом круге оппоненты расписали расписали мировую со счетом 1:1. Игры прошлого сезона принесли две победы «Торино» — 2:0 и 3:2. На данный момент у туринцев 7-матчевая беспроигрышная серия против «Удинезе».

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 1.75.

На победу гостей дают — 5.30, ничья оценена — в 3.70.

«Удинезе» последний раз забивал в выездном поединке Серии А еще 11 ноября прошлого года. Прогнозируем, что «черно-белые» смогут прервать неудачную серию.

Также еще предлагаем поставить — «Торино» не проиграет и ТБ 1,5, т.к. туринцы удачно играют против «Удинезе» в последнее время. 0