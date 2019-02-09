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    «Быки» не подпустят близко к себе «орлов»

    «РБ Лейпциг» — «Айнтрахт». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии 9 февраля 2019 года

    Бундеслига Футбол Германии РБ Лейпциг Айнтрахт Франкфурт
    Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Айнтрахт»
    Тимо Вернер забил в этом розыгрыше Бундеслиги уже 11 мячей
    В субботу, 9 февраля, в 21-м туре в немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» в родных стенах сразится с «Айнтрахтом». Встреча, которая состоится на «Ред Булл Арене», начнется в 17:30 по мск. Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Айнтрахт».
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    «РБ Лейпциг»

    В стартовом поединке 2019 года команда Ральфа Рангника проиграла на своей арене «Боруссии» Д (0:1) в матче чемпионата страны.

    Но после того поединка «быки» только побеждали, и к тому же не пропускали в этих матчах. Сперва они поочередно разгромили в гостевых играх Бундеслиги «Фортуну» (4:0) и «Ганновер» (3:0), а также накануне выбили из 1/8 Кубка Германии «Вольфсбург», обыграв его дома со счетом 1:0.

    После 20 матчей немецкого первенства на счету у «РБ Лейпцига» находится 37 баллов, которые позволяют команде находится на четвертом месте в турнирной таблице. «Ред булл» опережает предстоящего соперника, занимающего пятую позицию, на пять пунктов.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Десять домашних встреч этого сезона в Бундеслиге принесли «быкам» семь побед, две ничьи и одно поражение, разница забитых и пропущенных — 24:7.

    «Айнтрахт»

    Клуб из Франкфурта-на-Майне расположился на пятой строке в турнирной таблице, имея в своем активе 32 очка, но ряд команд отстают от них на 1-3 балла.

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    «Орлы», в отличии от своего предстоящего противника, в этом году еще не проигрывали в Бундеслиге. В первом матче после перерыва они в родных пенатах одолели «Фрайбург» со счетом 3:1.

    Два последующих поединка в немецком первенстве подопечные Ади Хюттера свели вничью, поочередно поделив очки с «Вердером» (2:2) в гостях и дортмундской «Боруссией» (1:1) дома.

    В этом розыгрыше Бундеслиги «Айнтрахт» из десяти гостевых встреч четыре из них выиграли при трех ничьих и трех поражениях, разница мячей — 17:14.

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    • В первом круге текущего чемпионата оппоненты расписали мировую со счетом 1:1. В играх прошлого сезона команды обменялись домашними победами с одинаковым результатом 2:1.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «РБ Лейпцига» — 1.85, победа «Айнтрахта» — 4.30, ничья — 3.80.

    После этого поединка «Айтрахту» предстоит непростой выезд в Украину на матч Лиги Европы, что должно еще в большей степени сыграть на руку хозяевам. Поэтому, ставим на победу «РБ Лейпцига».

    Но «быки», как мы считаем, выиграть всухую не смогут. Обе забьют — тоже неплохой вариант для этого поединка. 0

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    Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Айнтрахт». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85. В субботу, 9 февраля, в 21-м туре в немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» в родных стенах сразится с «Айнтрахтом». Встреча, которая состоится на «Ред Булл Арене», начнется в 17:30 по мск.
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