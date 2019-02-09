«Хаддерсфилд» — «Арсенал». Прогноз на матч 26 тура чемпионата Англии 9 февраля 2019 года

В 26 туре высшего дивизиона чемпионата Англии сойдутся команды «Хаддерсфилд» и «Арсенал». Игра пройдет на стадионе «Кирклес». Главный арбитр матча Джонатан Мосс даст стартовый свисток в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Хаддерсфилд» — «Арсенал».

«Хаддерсфилд»

Хозяева находятся на самом дне турнирной таблице. У них всего 11 очков за 25 матчей. С каждым туром шансов на спасение у клуба становится все меньше.

В последний раз «Хаддерсфилд» побеждал в конце ноября «Вулверхэмптон» со счетом 0:2. После этого у команды не было ни одного положительного результата — 12 встреч, из которых 11 проиграно, а в одном удалось сыграть только вничью.

Календарь и таблица АПЛ

Футболисты «Хаддерсфилда» имеют свою «сухую» серию, поскольку они не могут «распечатать» ворота соперника уже четвертый раз подряд.

Таким образом, пока что непонятно, на каких богов станут молиться «терьеры» в противостоянии с таким сильным соперником как «Арсенал».

Одной из весомых кадровых потерь является футболист Исаак Мбенза, но все же он не игрок основного состава и его есть кем заменить.

«Арсенал»

«Арсенал» потерял 5 позицию, уступив ее «МЮ». Теперь коллектив на один балл отстает о «дьяволов», поэтому в предстоящем матче придется обязательно добыть 3 очка.

В 6 матчах у «Арсенала» было несвойственное гранду английского футбола количество поражений. В трех играх столичный клуб трижды уступал и столько же раз праздновал победу. В АПЛ у «лондонцев» ужасная 6-матчевая безвыигрышная гостевая серия — 4 поражения и две ничьи.

Подопечным Эмери есть ради чего трудиться. Команда будет мотивированной на победу.

В 10 из 12 последних выездных матчей «Арсенала» забивалось больше двух голов. Не исключено, что в этот раз будет точно так же.

«За бортом» остались такие футболисты как Беллерин, Холдинг, Уэлбек и Сократис. Эти игроки травмированы и вернутся не скоро.

Прогноз

Букмекеры распределили коэффициенты следующим образом — 5,40 на победу хозяев и 1,63 на победу гостей. На ничью дается коэффициент 4,20.

«Арсенал» побеждал «Хаддерсфилд» в 5 последних очных встречах с учетом всех турниров. В прошлый раз команды играли в Лондоне. Тогда «канониры» с минимальным перевесом сумели довести поединок до победы (1:0).

«Красно-белым» нужно набирать очки и прерывать неудачную выездную серию. Мы прогнозируем, что именно «Арсенал» будет праздновать победу в предстоящем выступлении. 0