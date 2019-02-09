«Хаддерсфилд» — «Арсенал». Прогноз на матч 26 тура чемпионата Англии 9 февраля 2019 года

«Хаддерсфилд»
Хозяева находятся на самом дне турнирной таблице. У них всего 11 очков за 25 матчей. С каждым туром шансов на спасение у клуба становится все меньше.
В последний раз «Хаддерсфилд» побеждал в конце ноября «Вулверхэмптон» со счетом 0:2. После этого у команды не было ни одного положительного результата — 12 встреч, из которых 11 проиграно, а в одном удалось сыграть только вничью.
Футболисты «Хаддерсфилда» имеют свою «сухую» серию, поскольку они не могут «распечатать» ворота соперника уже четвертый раз подряд.
Таким образом, пока что непонятно, на каких богов станут молиться «терьеры» в противостоянии с таким сильным соперником как «Арсенал».
Одной из весомых кадровых потерь является футболист Исаак Мбенза, но все же он не игрок основного состава и его есть кем заменить.
«Арсенал»
«Арсенал» потерял 5 позицию, уступив ее «МЮ». Теперь коллектив на один балл отстает о «дьяволов», поэтому в предстоящем матче придется обязательно добыть 3 очка.
В 6 матчах у «Арсенала» было несвойственное гранду английского футбола количество поражений. В трех играх столичный клуб трижды уступал и столько же раз праздновал победу. В АПЛ у «лондонцев» ужасная 6-матчевая безвыигрышная гостевая серия — 4 поражения и две ничьи.
Подопечным Эмери есть ради чего трудиться. Команда будет мотивированной на победу.
В 10 из 12 последних выездных матчей «Арсенала» забивалось больше двух голов. Не исключено, что в этот раз будет точно так же.
«За бортом» остались такие футболисты как Беллерин, Холдинг, Уэлбек и Сократис. Эти игроки травмированы и вернутся не скоро.
Прогноз
Букмекеры распределили коэффициенты следующим образом — 5,40 на победу хозяев и 1,63 на победу гостей. На ничью дается коэффициент 4,20.
«Арсенал» побеждал «Хаддерсфилд» в 5 последних очных встречах с учетом всех турниров. В прошлый раз команды играли в Лондоне. Тогда «канониры» с минимальным перевесом сумели довести поединок до победы (1:0).
«Красно-белым» нужно набирать очки и прерывать неудачную выездную серию. Мы прогнозируем, что именно «Арсенал» будет праздновать победу в предстоящем выступлении. 0