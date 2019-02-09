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    «Боруссия» М продлит победную серию

    «Боруссия» М — «Герта». Прогноз и ставки на матч Бундеслиги 9 февраля 2019 года

    Футбол Германии Бундеслига Герта Боруссия М
    Прогноз на «Боруссия» М — «Герта»
    «Боруссия» добыла уже три победы подряд
    В субботу, 9 февраля, менхенгладбахская «Боруссия» будет принимать на своем поле «Герту» в рамках 21-го тура немецкой Бундеслиги. Начало матча — в 17:30 мск. Прогноз на «Боруссия» М — «Герта».
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    «Боруссия» М

    «Боруссия» занимает вторую позицию в турнирной таблице Бундеслиги с 42 очками. Идет напряженная борьба с «Баварией», которую удается опережать лишь благодаря дополнительным показателям.

    Менхенгладбахский клуб завершил прошлый год выездным поражением от дортмундмской «Боруссии» (1:2). Во время перерыва команда провела товарищеские матчи с немецким «Магдебургом» (1:2) и льежским «Стандардом» (0:2).

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    В этом году «жеребцы» сыграли только три официальных поединка — все в рамках чемпионата, одержав в каждом из них победу.

    На выезде коллектив выиграл у «Байера» (1:0), после чего в домашних стенах был повержен «Аугсбург» (2:0). В прошлом туре подопечные Хеккинга подтвердили свои амбиции и оптимальную форму, разобравшись с «Шальке» (2:0).

    Лучшим бомбардиром Менхенгладбаха является Алассан Плеа, в активе которого 10 голов.

    «Герта»

    В нынешнем сезоне «Герта» является середняком чемпионата Германии. Команда располагается на девятой строчке и все еще имеет не самые плохие шансы на попадание в зону еврокубков.

    Плотность в турнирной таблице настолько высока, что несколько побед позволят команде даже побороться даже за место в топ-4.

    В последних семи играх «Герта» выиграла лишь раз. Это был матч с «Нюрнбергом» (1:3). Ранее команда уступила «Байеру» 3:1, «Боруссии» М 0:1 и «Фортуне» Д 3:1. Обе встречи проводились в рамках зимнего Кубка Телеком.

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    В последних трех выступлениях футболисты из Берлина разыграли ничью с «Шальке» (2:2) и проиграли «Вольфсбургу» (0:1), а затем в ярком поединке третьего раунда Кубка Германии уступили «Баварии» (2:3).

    Лучшим бомбардиром «Герты» в чемпионате является словацкий полузащитник Ондрей Дуда, на счету которого 9 забитых мячей.

    Прогноз

    В последний раз команды встречались в сентябре прошлого года, когда «Герта» победила со счетом 4:2.

    Оба коллектива можно назвать забивными, а в домашних стенах у Гладбаха есть все, чтобы добыть яркую победу и продолжить свою серию. Предлагаем поставить на победу «Боруссии» с форой -1 гол за 2.10. 0

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    Прогноз на «Боруссия» М — «Герта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10. В субботу, 9 февраля, менхенгладбахская «Боруссия» будет принимать на своем поле «Герту» в рамках 21-го тура немецкой Бундеслиги. Начало матча — в 17:30 мск.
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