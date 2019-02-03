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    Поможет ли «Вильярреалу» смена наставника?

    «Вильярреал» — «Эспаньол». Прогноз и ставки на матч Примеры 3 февраля 2019 года

    Примера Футбол Испании Вильярреал Эспаньол
    Прогноз на «Вильярреал» — «Эспаньол»
    Хавьер Кальеха
    В рамках 22-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» на своей арене сыграет с «Эспаньолом». Встреча, которая 3 февраля состоится на «Эстадио де ла Серамика», начнется в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Вильярреал» — «Эспаньол».
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    «Вильярреал»

    Накануне на тренерском мостике «Вильярреала» произошли изменения. На пост вернулся Хавьер Кальеха, который сменил Луиса Гарсию Плазу, проработавшего с командой всего лишь полтора месяца.

    На данный момент у «желтой субмарины» 8-матчевая безвыигрышная серия во всех турнирах, а играх Примеры она также не побеждала восемь встреч кряду. Последнюю свою викторию в чемпионате «подводники» праздновали еще в конце ноября 2018 года, когда дома одолели «Бетис» (2:1).

    После 21 тура испанского первенства «Вильярреал» идет в зоне вылета, на 19 месте. На счету у него 18 баллов и отставание в пять очков от спасительной 17 строки.

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    • В 11 домашних встреч этого розыгрыша Примеры принесли команде из провинции Кастельон всего лишь одну победу при пяти ничьих и пяти поражениях, разница мячей — 11:15.

    «Эспаньол»

    «Эспаньол» перед 22 туром испанского чемпионата расположился с 24 очками на 15 строке в турнирной таблице, опережая зону вылета на три пункта.

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    «Попугаи» не знают радости победы уже в четырех встречах кряду (две в чемпионате и две в Кубке). В этот период они одну игру свели вничью и три проиграли.

    В кубковом противостоянии футболисты Руби были выбиты «Бетисом». После домашних 1:1, в ответной игре клуб из Барселоны уступил по итогам дополнительного времени со счетом 1:3.

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    А в матчах Ла Лиги «Эспаньол» в этом отрезке проиграл на выезде «Эйбару» (0:3), а также на своей арене мадридскому «Реалу» — 2:4.

    11 гостевых поединков в этом сезоне Примеры принесли «бело-синим» только одну победу при трех ничьих и семи поражениях, разница мячей — 10:19. При этом в последних пяти из них они проиграли.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В этом сезоне оппоненты успели провести между собой три игры — одну в чемпионате и две в Кубке. «Эспаньол» выиграл оба домашних поединка (по 3:1), в Вильярреале команды сыграли вничью — 2:2. Оба матча минувшего розыгрыша Примеры победителя не выявили — 0:0 и 1:1.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 1.85.

    На победу гостей дают — 4.40, ничья оценена — в 3.80.

    Прогнозируем,что со сменой наставника дела у «желтой-субмарины» пойдут в гору. Предлагаем поставить на победу хозяев.

    Скорее всего, что в предстоящей игре не будет изобилия забитых мячей, т.к. в последних поединках между собой команды много забивали. 0

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    Прогноз на «Вильярреал» — «Эспаньол». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85. В рамках 22-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» на своей арене сыграет с «Эспаньолом». Встреча, которая 3 февраля состоится на «Эстадио де ла Серамика», начнется в 14:00 по московскому времени.
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