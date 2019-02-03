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    Попадет ли «Милан» под горячую руку «Роме»?

    «Рома» — «Милан». Прогноз и ставки на матч Серии А 3 февраля 2019 года

    Серия A Футбол Италии Рома Милан
    Прогноз на «Рома» — «Милан»
    «Милан» — «Рома»
    В воскресенье, 3 февраля, в 22-м туре итальянской Серии А «Рома» на своем поле примет «Милан». Встреча, которая пройдет на «Олимпико», начнется в 22:30 по московскому времени. Прогноз на «Рома» — «Милан».
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    «Рома»

    Римский клуб начал год с домашнего разгрома «Виртус Энтелла» (4:0) в 1/8 финала Кубка Италии. Два гола и передачу на свой счет записал чешский форвард Патрик Шик.

    Затем на своем поле «Рома» не без труда одолела «Торино» (3:2) в рамках Серии А. Выездной матч чемпионата с «Аталантой» завершился со счетом 3:3, при том, что римляне вели 3:0.

    Все прогнозы на Серию А

    В последнем матче подопечные Эусебио Ди Франческо оконфузились, проиграв на выезде «Фиорентине» в четвертьфинале Кубка Италии со счетом 1:7.

    В Серии А «Рома» с 34 очками после 21 тура занимает 5-е место. Разница мячей 40-29, лучший бомбардир с 7 голами — Стефан Эль-Шаарави.

    «Милан»

    Миланцы в начале января победили в 1/8 финала Кубка Италии «Сампдорию» на выезде со счетом 2:0. А затем в матче за Суперкубок Италии проиграли «Ювентусу» (0:1).

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    В рамках чемпионата Италии «россонери» на выезде с трудом одолели «Дженоа» (2:0), после чего на своем поле сыграли вничью с «Наполи» (0:0).

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  • 28/01/2019

    • В последнем матче «Милан» в четвертьфинале Кубка Италии сумел одолеть «Наполи» со счетом 2:0. Дублем отметился новичок Кшиштоф Пентек.

    В Серии А «Милан» с 35 очками после 21 тура занимает 4-е место. Разница мячей 28-20, лучший бомбардир с 5 голами — Сусо.

    Календарь и таблица Серии А

    В первом круге «Милан» на своем поле победил «Рому» со счетом 2:1, вырвав победу в компенсированное время. В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами со счетом 2:0.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Рому» фаворитом матча. На победу команды хозяев дается коэффициент 2,15, тогда как на ничью — 3,50, а на успех «Милана» — 3,25.

    «Милан» до нового года довольно неудачно играл на выезде, в новом году ситуация улучшилась, но «Рома», после кубкового провала будет из кожи вол лезть, чтобы реабилитироваться в домашнем матче — прогнозируем победу римлян.

    Обе команды провели довольно результативные отрезки в январе, особенно «Рома». Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,70 и «обе забьют» за 1,60. 0

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    Прогноз на «Рома» — «Милан». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90. В воскресенье, 3 февраля, в 22-м туре итальянской Серии А «Рома» на своем поле примет «Милан». Встреча, которая пройдет на «Олимпико», начнется в 22:30 по московскому времени.
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