«Челси» — «Хаддерсфилд». Прогноз и ставки на матч английской Премьер-лиги 2 февраля 2019 года

В субботу, 2 февраля, «Челси» будет принимать на своем поле «Хаддерсфилд» в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги. Начало матча — в 18:00 мск. Прогноз на «Челси» — «Хаддерсфилд».

«Челси»

«Челси» не попадает в тройку лидеров чемпионата. «Аристократы» располагаются на пятой строчке и отставание от «Тоттенхэма» (3 место) составляет уже 7 баллов. С «Арсеналом» у подопечных Сарри одинаковое количество очков.

Если говорить о недавних событиях, то «Челси» уступил «Лестеру» на своем поле. После этого команда выиграла дважды подряд у «Уотфорда» и «Кристал Пэлас». Затем была ничья с «Саутгемптоном» и победа над «Ньюкаслом». Далее последовала встреча с «Арсеналом» и поражение — 0:2.

Болельщики ждали реабилитации в выездной игре с «Борнмутом». В атаке у «синих» теперь есть Гонсало Игуаин, в исполнении которого фанаты тоже надеялись увидеть дебютный гол. Сначало казалось, что лондонский гранд без проблем возьмет три очка — преимущество было крайне убедительным. Однако в итоге «Борнмут» очень удачно реализовал контратаки и оформил сенсационный разгром — 4:0.

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У подопечных Сарри нет права на ошибку, ведь всего в двух пунктах позади находится «Манчестер Юнайтед» и можно вообще остаться вне зоны еврокубков.

«Хаддерсфилд»

«Хаддерсфилд» находится на дне в турнирной таблице Премьер-лиги. В 24-х поединках чемпионата коллектив заработал всего лишь 11 очков и отстает от спасительной 17-й позиции на 12 баллов.

До 22-го тура у «терьеров» была девятиматчевая проигрышная серия с учетом всех турниров. Непосредственно в АПЛ за тот период они уступили в восьми играх.

В 22-м туре команда сыграла на выезде вничью против «Кардиффа» (0:0), но это все равно не помогло Давиду Вагнеру остаться у ее руля. После поражения от «Манчестер Сити» (0:3) его на постоянной основе сменил Ян Зиверт.

В прошлом туре команда дома уступила «Эвертону» — 0:1. Судя по всему, в клубе просто не верят в спасение, что не позволяет переломить ситуацию на психологическом уровне.

Прогноз

Команды уже встречались в нынешнем сезоне — «синие» победили на выезде со счетом 3:0.

«Челси» больше нельзя терять очки и пропускать вперед «МЮ», а у «Хаддерсфилда», откровенно говоря, нет возможностей достойно противостоять такому сопернику, который еще и обозлен после ряда неудач. Ждем голов, в том числе и от Гонсало Игуаина. Ставим на победу «Челси» с форой -2 гола за 1.93. 0