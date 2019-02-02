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    «Челси» оторвется на аутсайдере

    «Челси» — «Хаддерсфилд». Прогноз и ставки на матч английской Премьер-лиги 2 февраля 2019 года

    Футбол Англии Англия. Премьер-лига Челси Хаддерсфилд Таун
    Прогноз на «Челси» — «Хаддерсфилд»
    Гонсало Игуаин
    В субботу, 2 февраля, «Челси» будет принимать на своем поле «Хаддерсфилд» в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги. Начало матча — в 18:00 мск. Прогноз на «Челси» — «Хаддерсфилд».
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    «Челси»

    «Челси» не попадает в тройку лидеров чемпионата. «Аристократы» располагаются на пятой строчке и отставание от «Тоттенхэма» (3 место) составляет уже 7 баллов. С «Арсеналом» у подопечных Сарри одинаковое количество очков.

    Если говорить о недавних событиях, то «Челси» уступил «Лестеру» на своем поле. После этого команда выиграла дважды подряд у «Уотфорда» и «Кристал Пэлас». Затем была ничья с «Саутгемптоном» и победа над «Ньюкаслом». Далее последовала встреча с «Арсеналом» и поражение — 0:2.

    Болельщики ждали реабилитации в выездной игре с «Борнмутом». В атаке у «синих» теперь есть Гонсало Игуаин, в исполнении которого фанаты тоже надеялись увидеть дебютный гол. Сначало казалось, что лондонский гранд без проблем возьмет три очка — преимущество было крайне убедительным. Однако в итоге «Борнмут» очень удачно реализовал контратаки и оформил сенсационный разгром — 4:0.

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    У подопечных Сарри нет права на ошибку, ведь всего в двух пунктах позади находится «Манчестер Юнайтед» и можно вообще остаться вне зоны еврокубков.

    «Хаддерсфилд»

    «Хаддерсфилд» находится на дне в турнирной таблице Премьер-лиги. В 24-х поединках чемпионата коллектив заработал всего лишь 11 очков и отстает от спасительной 17-й позиции на 12 баллов.

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  • Вчера

    • До 22-го тура у «терьеров» была девятиматчевая проигрышная серия с учетом всех турниров. Непосредственно в АПЛ за тот период они уступили в восьми играх.

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    В 22-м туре команда сыграла на выезде вничью против «Кардиффа» (0:0), но это все равно не помогло Давиду Вагнеру остаться у ее руля. После поражения от «Манчестер Сити» (0:3) его на постоянной основе сменил Ян Зиверт.

    В прошлом туре команда дома уступила «Эвертону» — 0:1. Судя по всему, в клубе просто не верят в спасение, что не позволяет переломить ситуацию на психологическом уровне.

    Прогноз

    Команды уже встречались в нынешнем сезоне — «синие» победили на выезде со счетом 3:0.

    «Челси» больше нельзя терять очки и пропускать вперед «МЮ», а у «Хаддерсфилда», откровенно говоря, нет возможностей достойно противостоять такому сопернику, который еще и обозлен после ряда неудач. Ждем голов, в том числе и от Гонсало Игуаина. Ставим на победу «Челси» с форой -2 гола за 1.93. 0

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    Прогноз на «Челси» — «Хаддерсфилд». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.93. В субботу, 2 февраля, «Челси» будет принимать на своем поле «Хаддерсфилд» в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги. Начало матча — в 18:00 мск.
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