«Интер» — «Лацио». Прогноз на матч четвертьфинала Кубка Италии 31 января 2019 года

В четверг, 31 января миланский «Интер» в рамках четвертьфинала Кубка Италии примет на арене «Сан-Сиро» римский «Лацио». Начало матча в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Интер» — «Лацио».

«Интер»

Миланский клуб стартовал в кубке со стадии 1/8 финала, начав новый год с домашнего разгрома «Беневенто» со счетом 6:2. Дублями отметились Мартинес и Кандрева.

Последующие два матча национального чемпионата оказались менее удачными. Сначала «Интер» дома разошелся миром с «Сассуоло» (0:0), а затем на выезде уступил «Торино» (0:1).

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В Серии А «Интер» с 40 очками после 21 тура занимает 3-е место. Разница мячей 31-15, лучший бомбардир с 9 голами — Мауро Икарди.

«Лацио»

Римский клуб в 1/8 финала на своем поле разгромил «Новару» со счетом 4:1. Два гола и передачу на свой счет записал Чиро Иммобиле.

А вот следующие два матча в рамках Серии А «Лацио» проиграл с одинаковым счетом 1:2, уступив сначала «Наполи» на выезде, а затем «Ювентусу» дома. Туринцы вырвали победу благодаря пенальти на последних минутах.

«Лацио» после 21 тура чемпионата Италии набрал 32 очка и занимает 8 месте. Разница мячей 30-25, лучший бомбардир с 11 голами — Чиро Иммобиле.

В этом сезоне команды встречались в матче первого круга Серии А — «Лацио» был разгромлен на своем поле со счетом 0:3. В прошлом сезоне «Лацио» на выезде сыграл вничью 0:0, а дома уступил 2:3.

Прогноз

Букмекеры считают «Интер» фаворитом матча. На победу миланского клуба в основное время дается коэффициент 2,20, тогда как на ничью — 3,50, а на успех «Лацио» — 3,20.

На победу «Интера» в матче букмекеры дают коэффициент 1,65, успех «Лацио» оценивают в 2,25.

На своем поле миланцы в этом сезоне проиграли лишь раз и в целом выглядят куда более предпочтительнее. Прогнозируем, что «нерадзурри» не проиграют в основное время.

Римский клуб навязал борьбу и «Наполи» и «Юве» в последнихъ матчах, без боя гости не сдадутся. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,85 и «Обе забьют» за 1,65.

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