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    Прервется ли чья-то безвыигрышная серия?

    «Вальядолид» — «Сельта». Прогноз на матч 21 тура испанской Примеры 27 января 2019 года

    Примера Футбол Испании Вальядолид Сельта
    Прогноз на «Вальядолид» — «Сельта»
    «Вальядолид» чаще набирает очки в последних матчах
    На стадионе «Мунисипаль Хосе Сорилья» состоится поединок между «Вальядолидом» и «Сельтой». Это будет матч 21 тура чемпионата Испании. Начало — в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Вальядолид» — «Сельта».
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    «Вальядолид»

    «Бело-фиолетовые» не могут выиграть уже семь матчей подряд. Неприятная серия началась еще в середине декабря прошлого года, когда «Вальядолид» дома проиграл «Атлетико» (2:3).

    Старый год подопечные Сориано закрыли ничьей с «Атлетиком» (1:1) в Бильбао, вырванной на последних минутах, а новый начали домашним поражением от «Райо Вальекано» (0:1).

    Затем в первом матче 1/8 финала Кубка Испании клуб уступил на выезде «Хетафе» (0:1). В ответном поединке коллектив не сумел исправить положение и вылетел, сыграв 1:1.

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    Кроме этих ничьих еще один аналогичный результат в этой серии был добыт в гостях против «Валенсии» (1:1) в рамках Примеры. В чемпионате после 20 туров «Вальядолид» с 22 очками идет на 16-м месте.

    «Сельта»

    «Сельта» на данный момент разочаровывает. Команда находится на 17 строчке и всего в одном балле от зоны вылета. Таким образом, очередное поражение может спустить команду именно туда.

    В последних четырех поединках Примеры галисийцы проигрывали. Все началось с «Барселоны» (0:2), затем было домашнее поражение от «Атлетика» из Бильбао 1:2, а позже с командой разобрались футболисты «Райо Вальекано» со счетом 4:2.

    Если добавить сюда ничью с «Леганесом», то безвыигрышная серия увеличится еще на одну игру. Тем временем, «Райо Вальекано» набирает очки четвертую игру подряд при трех победах и постарается догнать «Кельтов».

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,40, тогда как успех гостей оценивается в 3,20, а ничья — в 3,10.

    Рекомендуем ставить на то, что «Вальядолид» выиграет, и обе команды забьют за 6,00. 0

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    Прогноз на «Вальядолид» — «Сельта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 6.00. На стадионе «Мунисипаль Хосе Сорилья» состоится поединок между «Вальядолидом» и «Сельтой». Это будет матч 21 тура чемпионата Испании. Начало — в 14:00 по московскому времени.
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