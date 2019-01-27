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    Выбьют ли «Орлы» из Кубка Англии «Тоттенхэм»?

    «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч 1/16 финала Кубка Англии 27 января 2019 года

    Кубок Англии Футбол Англии Кристал Пэлас Тоттенхэм
    Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм»
    Кристиан Бентеке обещает создать проблемы «Шпорам»
    В воскресенье, 27 января, в матче 1/16 финала Кубка Англии «Кристал Пэлас» на своем поле примет «Тоттенхэм». Поединок начнется в 19:00 по мск. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм».
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    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» 2019 год начал с двух побед, после чего в 22-м туре АПЛ потерпел поражение. В первом матче года подопечные Роя Ходжсона разобрались с «Вулверхэмптоном» (2:0), затем в Кубке Англии прошли «Гримсби» (1:0).

    12 января лондонцы на своем поле играли против «Уотфорда» и уступили со счетом 1:2. В турнирной таблице Премьер-лиги «Орлы» располагаются на 14-й строчке с 22 очками.

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    В нынешнем сезоне у коллектива все в порядке с настроем против больших команд, ведь ранее ему удалось одолеть на выезде «Манчестер Сити» (3:2) и едва не отобрать очки у «Ливерпуля» (2:3). Поэтому хозяева грядущего матча определенно имеют неплохие шансы.

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» идет на третьей позиции Премьер-лиги с 48 очками. До «Манчестер Сити» просто так не добраться, и куда ближе находится идущий четвертым «Челси», у которого на четыре балла меньше.

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    В последних семи матчах во всех турнирах «Шпоры» потерпели три поражения. Одно — от «Вулверхэмптона» (1:3), другое — от «МЮ» (0:1), а самое свежее случилось от «Челси» (2:3) по пенальти Кубке Лиги.

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    Прогноз

    Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,62, тогда как успех гостей оценивается в 2,70, а ничья — в 3,25.

    Рекомендуем ставить на то, что Кристиан Бентеке забьет, и «Кристал Пэлас» выиграет за 6,50. 0

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    Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 6.50. В воскресенье, 27 января, в матче 1/16 финала Кубка Англии «Кристал Пэлас» на своем поле примет «Тоттенхэм». Поединок начнется в 19:00 по мск.
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