«Уимблдон» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки на матч 1/16 финала Кубка Англии 26 января 2019 года

В субботу, 26 января, в матче 1/16 финала Кубка Англии «Уимблдон» на своем поле примет «Вест Хэм». Поединок начнется в 22:45 по мск. Прогноз на «Уимблдон» — «Вест Хэм».

«Уимблдон»

Нынешний сезон проходит для «Уимблдона» крайне неудачно. Команда выступает в Лиге 1, что соответствует третьему по рангу дивизиону страны, и находится на самом дне — 24-м месте.

От спасительной 20-й позиции клуб отделяют целых восемь очков, поэтому высока вероятность, что уже следующий сезон он проведет в Лиге 2. К грядущему матчу подопечные Уолли Даунса подходят с серией из одной победы в шести поединках во всех турнирах.

Этот успех как раз и был достигнут в Кубке Англии — против «Флитвуд Таун» (3:2) на выезде в третьем раунде. До того в этом же турнире в гостях были пройдены «Харинджи Боро» (1:0) и «Галифакс Таун» (3:1).

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» идет с 31 баллом на 10-й строке в турнирной таблице АПЛ, но уступают шестому «МЮ» аж 13 пунктов. Подопечные Мануэля Пеллегрини за последние шесть игр уступили два раза, проиграв на выезде «Бернли» (0:2) в 20-м туре АПЛ.

Удалось одолеть «Саутгемптон» (2:1) в гостях и «Арсенал» (1:0) дома в чемпионате, а также «Бирмингем» (2:0) дома Кубка Англии. Еще была ничья с «Брайтоном» (2:2) в матче Премьер-лиги на своей арене.

Наконец, к грядущему поединку «Молотобойцы» подходят после неудачной встречи с «Борнмутом» (0:2) на выезде в рамках чемпионата страны. Впрочем, с тех пор пройдет целая неделя, поэтому лондонцы наверняка сумеют должным образом настроиться на игру.

Прогноз

Букмекеры закономерно отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,40, тогда как успех хозяев поля оценивается в 7,50, а ничья — в 4,60.

Рекомендуем ставить на то, что «Вест Хэм» выиграет оба тайма за 4,00. 0