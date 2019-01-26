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    Очередной проходной поединок для «Манчестер Сити»?

    «Манчестер Сити» — «Бернли». Прогноз на матч 1/16 финала Кубка Англии 26 января 2019 года

    Кубок Англии Футбол Англии Манчестер Сити Бернли
    Прогноз на «Манчестер Сити» — «Бернли»
    Пеп Гвардиола
    В рамках 1/16 финала Кубка Англии встретятся команды «Манчестер Сити» и «Бернли». Поединок состоится на домашнем стадионе «горожан» — «Этихад». Начало встречи в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Бернли».
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    «Манчестер Сити»

    Команда Гвардиолы заметно прибавила в этом сезоне. В АПЛ «Манчестер Сити» идет вторым, отставая от «Ливерпуля» на четыре пункта. Таким образом, «горожане» имеют шансы на чемпионство даже несмотря на то, что они ранее потеряли лидерство в Премьер-лиге.

    В Кубке Англии пока что не было серьезных соперников. В 1/32 на «Этихад» приезжал «Ротерхэм», который был разгромлен со счетом 7:0. Теперь же попался более крепкий «Бернли».

    В последних 6 встречах подопечные испанского наставника одержали победу. В начале января удалось стартовать с победой над «Ливерпулем» 2:1. Затем команда набрала 6 очков благодаря положительному результату во встречах с «Хаддерсфилдом» и «Вулверхэмптоном».

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    Также за это время «Ман Сити» успел попасть в финал Кубка лиги, дважды обыграв «Бертон Альбион» 9:0 и 0:1.

    В 18 домашних матчах «шейхи» уступили лишь дважды. В остальных случаях они побеждали.

    В предстоящей игре не смогут принять участие Компани и Браво, которые находятся в лазарете клуба.

    «Бернли»

    «Бернли» Шона Дайча в последнее время изменился. Команда начала набирать очки в АПЛ. В Кубке Англии коллектив стартовал с 1/32 финала. Благодаря победе над «Барнсли» гости теперь будут выступать в 1/16.

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    В конце декабря на своем поле команда уверенно разобралась с «Вест Хэмом» 2:0. Затем был выезд к «Хаддерсфилду» (1:2) и домашняя встреча с «Фулхэмом» (2:1). Перед игрой с «горожанами» подопечные Дайча сыграли вничью с «Уотфордом».

    В гостях «бордовые» выступают не очень удачно. Однако 6-матчевую безвыигрышную серию все же удалось прервать.

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    Прогноз

    В последний раз «Ман Сити» разгромил «Бернли» со счетом 5:0. Это было в октябре и как раз на стадионе «Этихад». Сейчас «горожане» снова фавориты — 1,08 на победу хозяев и 26,0 на победу гостей. Ничья оценивается коэффициентом 11,5.

    В предстоящем поединке можно ожидать полного доминирования «Манчестер Сити», а «Бернли» при этом будет активно защищаться. Хозяева невероятно сильно выступают у себя дома, поэтому они обязательно порадуют своих болельщиков забитыми голами.

    Мы полагаем, что «Ман Сити» сумеет выиграть оба тайма. Такой вариант оценивается коэффициентом 1,71. Также вполне возможен исход, при котором «горожане» выиграют и не пропустят. На это букмекеры дают коэффициент 1,62. 0

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    Прогноз на «Манчестер Сити» — «Бернли». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71. В рамках 1/16 финала Кубка Англии встретятся команды «Манчестер Сити» и «Бернли». Поединок состоится на домашнем стадионе «горожан» — «Этихад». Начало встречи в 18:00 по московскому времени.
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