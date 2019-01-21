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    Обыграет ли «Эйбар» на своей арене «Эспаньол»?

    «Эйбар» — «Эспаньол». Прогноз и ставки на матч Примеры 21 января 2019 года

    Примера Футбол Испании Эйбар Эспаньол
    Прогноз на «Эйбар» — «Эспаньол»
    «Эспаньол» — «Эйбар»
    В понедельник, 21 января, в заключительном поединке 20-го тура чемпионата Испании «Эйбар» будет принимать на своей арене «Эспаньол». Начало — в 23:00 по мск. Прогноз на «Эйбар» — «Эспаньол».
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    «Эйбар»

    «Оружейники» перед 20 туром Примеры находятся на 16 позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 22 очка, опережая зону вылета на три балла.

    Проиграв в минувшем туре чемпионата «Барселоне» в гостях со счетом 0:3, команда Хосе Луиса Мендилибара прервала свою ничейную серию, которая состояла из пяти матчей.

    В этом отрезке «Эйбар» расписал мировую в Кубке Испании с хихонским «Спортингом» (2:2), а также поделил очки в чемпионате с «Леванте» (4:4), «Валенсией» (1:1), «Бетисом» (1:1) и «Вильярреалом» (0:0).

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    • Десять домашних поединком в этом розыгрыше Ла Лиги принесли «красно-синим» четыре победы, четыре ничьих и два поражения, разница мячей — 16:13.

    «Эспаньол»

    Подопечные Руби набрали на два очка больше, чем у его предстоящего противника и находятся на 11 месте в турнирной таблице Примеры.

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    За последние семь матчей «попугаи» выиграли в двух из них, один поединок свели вничью и четыре встречи проиграли. За этот период в чемпионате «Эспаньол» обыграл только «Леганес» (1:0). Еще одна победа и ничейный результат пришлись на кубковые игры с «Вильярреалом» (3:1 и 2:2).

    В десяти выездных поединках этого чемпионата «бело-синим» добыли всего лишь одну победу, три матча свели вничью и шесть встреч проиграли, разница забитых и пропущенных — 10:16.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В первом круге этой Примеры «Эспаньол» обыграл на своей арене «Эйбар» со счетом 1:0, а оба поединка прошлого чемпионата принесли две победы «оружейникам» (1:0 и 3:1).

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эйбара» — 2.10, победа «Эспаньола» — 3.90, ничья — 3.35.

    «Эйбар» не проигрывает на своей арене в последних пяти матчах Примеры, но три минувших игры он свел вничью. Прогнозируем, что «оружейники» смогут обыграть «попугаев», которые проиграли четыре последние встречи в чемпионате. 0

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    Прогноз на «Эйбар» — «Эспаньол». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10. В понедельник, 21 января, в заключительном поединке 20-го тура чемпионата Испании «Эйбар» будет принимать на своей арене «Эспаньол». Начало — в 23:00 по мск.
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