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    Возьмет ли ПСЖ реванш у «Генгама» за поражение в Кубке лиги?

    ПСЖ — «Генгам». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 19 января 2019 года

    Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Генгам
    Прогноз на ПСЖ — «Генгам»
    ПСЖ — «Генгам»
    В субботу, 19 января, в рамках 21 тура французской Лиги 1 ПСЖ на своем поле примет «Генгам». Начало поединка — в 19:00 по мск. Прогноз на ПСЖ — «Генгам».
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    ПСЖ

    Подопечные Томаса Тухеля в этом сезоне проиграли только два раза. Одно поражение состоялось еще в сентября 2018 года в Лиге чемпионов от «Ливерпуля» (2:3), а еще одно от предстоящего противника (1:2) в 1/4 финала Кубка французской лиги.

    Парижане уверенно лидирую в чемпионате Франции, опережая ближайшего соперника на 13 очков. Также они продолжают выступление в Кубке Франции и Лиге чемпионов.

    Помимо поражения от «Генгама» в Кубке лиги, «красно-синие» в 2019 году успели провести еще два поединка. Разгромили «Понтиви» (4:0) в матче Кубка Франции, а также одолели «Амьен» (3:0) в чемпионате.

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    • Все девять домашних встреч в этом розыгрыше Лиги 1 закончились только победами ПСЖ, разница забитых и пропущенных — 28:3.

    «Генгам»

    Команда Жослена Гурвеннека за последние пять матчей выиграла четыре из них при одном поражении.

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    Еще в конце прошлого года она переиграла на выезде «Монако» со счетом 2:0 в чемпионате. Затем одержала две победы кряду в кубковых розыгрышах. Потом состоялось домашнее поражение от «Сент-Этьена» (1:2) в Лиге 1, а накануне «Генгам» одолел на своей территории «Ренн» (2:1) в игре чемпионата.

    Но «красно-черные» все равно замыкают турнирную таблицу французского первенства, набрав в 20 поединках 14 очков и отстают от спасительной 17-й строки на четыре балла.

    Десять гостевых игр в этом чемпионате Франции принесли «Генгаму» две победы при двух ничьих и шести поражениях, разница мячей — 6:18.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В минувшем розыгрыше Лиги 1 ПСЖ на выезде обыграл «Генгам» (3:0), а в Париже команды сыграли вничью — 2:2. Игра первого круга в этом чемпионате принесла победу парижанам — 3:1.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают ощутимое предпочтение хозяевам: победа ПСЖ — 1.10, победа «Генгама» — 27.00, ничья — 12.00.

    Парижане в этом розыгрыше Лиги 1 на своем поле очков еще не теряли, и по всей видимости, продолжат эту серию. Но «Генгам» в последнее время демонстрирует неплохие результаты. Прогнозируем, что гости очень крупно не проиграют. 0

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    Прогноз на ПСЖ — «Генгам». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74. В субботу, 19 января, в рамках 21 тура французской Лиги 1 ПСЖ на своем поле примет «Генгам». Начало поединка — в 19:00 по мск.
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