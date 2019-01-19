«Монако» — «Страсбур». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 19 января 2019 года

В 21 туре французской Лиги 1 «Монако» на «Луи II» примет «Страсбур». Встреча, которая состоится 19 января, начнется в 22:00 по Москве. Прогноз на «Монако» — «Страсбур».

«Монако»

Клуб из княжества не проигрывает уже в четырех поединках подряд. Но правда за этот период он одержал только одну чистую победу, когда в 1/32 Кубка Франции одолел в гостях любительский «Кане Руссийон» со счетом 1:0.

Затем монегаски смогли выбить из Кубка французской лиги «Ренн» (1:1), одолев его по пенальти. После чего последовало две ничьи в чемпионате Франции с одинаковым результатом 1:1. Сперва подопечные Тьрри Анри поделили очки с «Марселем» в гостях, а накануне расписали мировую с «Ниццей» на своем поле.

После 20 матчей в Лиге 1 «Монако» набрал всего лишь 15 баллов и расположился в зоне вылета, на 19 месте. Отставание от 17 спасительной строки составляет три очка.

На родной арене монегаски в этом розыгрыше французского первенства еще не выигрывали. В десяти поединках они четыре раза сыграли вничью и шесть встреч проиграли, разница мячей — 8:18.

«Страсбур»

Команда Тьерри Лорея перед 21 туром Лиги 1 находится на седьмой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 29 баллов и отстает от топ-3 на семь очков.

На данный момент у «Страсбура» 5-матчевая победная серия, но один из матчей он выиграл по пенальти, а другой в овертайме. Непосредственно в чемпионате Франции «расинг» за этот период обыграл «Ниццу» (2:0) дома и «Тулузу» (2:1) в гостях.

В десяти выездных встречах этого розыгрыша Лиги 1 «Страсбур» добыл три победы, четыре матча свел вничью и три игры проиграл, разница забитых и пропущенных — 15:13.

Календарь и таблица Лиги 1

В первом круге этого чемпионата «Страсбур» на своей арене одолел «Монако» со счетом 2:1. А обе игры минувшего первенства принесли две виктории монегаскам — 3:0 и 3:1.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Монако» — 2.00, победа «Страсбура» — 4.00, ничья — 3.50.

Монегаски ведут отчаянную борьбу за выживание в Лиге 1. И после некоторых трансферов они понемногу начали улучшать свое положение. Прогнозируем, что «Монако» сможет добыть три очка в игре против «Страсбура». 0