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    Сможет ли «Монако» одержать первую домашнюю победу в этом чемпионате?

    «Монако» — «Страсбур». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 19 января 2019 года

    Лига 1 Футбол Франции Монако Страсбург
    Прогноз на «Монако» — «Страсбур»
    Радамель Фалькао
    В 21 туре французской Лиги 1 «Монако» на «Луи II» примет «Страсбур». Встреча, которая состоится 19 января, начнется в 22:00 по Москве. Прогноз на «Монако» — «Страсбур».
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    «Монако»

    Клуб из княжества не проигрывает уже в четырех поединках подряд. Но правда за этот период он одержал только одну чистую победу, когда в 1/32 Кубка Франции одолел в гостях любительский «Кане Руссийон» со счетом 1:0.

    Затем монегаски смогли выбить из Кубка французской лиги «Ренн» (1:1), одолев его по пенальти. После чего последовало две ничьи в чемпионате Франции с одинаковым результатом 1:1. Сперва подопечные Тьрри Анри поделили очки с «Марселем» в гостях, а накануне расписали мировую с «Ниццей» на своем поле.

    После 20 матчей в Лиге 1 «Монако» набрал всего лишь 15 баллов и расположился в зоне вылета, на 19 месте. Отставание от 17 спасительной строки составляет три очка.

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    • На родной арене монегаски в этом розыгрыше французского первенства еще не выигрывали. В десяти поединках они четыре раза сыграли вничью и шесть встреч проиграли, разница мячей — 8:18.

    «Страсбур»

    Команда Тьерри Лорея перед 21 туром Лиги 1 находится на седьмой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 29 баллов и отстает от топ-3 на семь очков.

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    На данный момент у «Страсбура» 5-матчевая победная серия, но один из матчей он выиграл по пенальти, а другой в овертайме. Непосредственно в чемпионате Франции «расинг» за этот период обыграл «Ниццу» (2:0) дома и «Тулузу» (2:1) в гостях.

    В десяти выездных встречах этого розыгрыша Лиги 1 «Страсбур» добыл три победы, четыре матча свел вничью и три игры проиграл, разница забитых и пропущенных — 15:13.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В первом круге этого чемпионата «Страсбур» на своей арене одолел «Монако» со счетом 2:1. А обе игры минувшего первенства принесли две виктории монегаскам — 3:0 и 3:1.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Монако» — 2.00, победа «Страсбура» — 4.00, ничья — 3.50.

    Монегаски ведут отчаянную борьбу за выживание в Лиге 1. И после некоторых трансферов они понемногу начали улучшать свое положение. Прогнозируем, что «Монако» сможет добыть три очка в игре против «Страсбура». 0

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    Прогноз на «Монако» — «Страсбур». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00. В 21 туре французской Лиги 1 «Монако» на «Луи II» примет «Страсбур». Встреча, которая состоится 19 января, начнется в 22:00 по Москве.
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