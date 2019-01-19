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    Прервут ли «вишни» свою безвыигрышную серию?

    «Борнмут» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки на матч АПЛ по футболу 19 января 2019 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Борнмут Вест Хэм
    Прогноз на «Борнмут» — «Вест Хэм»
    Игроки «Борнмута»
    В субботу, 19 января, в 23-м туре английской Премьер-лиги «Борнмут» на своем поле сразится с «Вест Хэмом». Встреча, которая пройдет на стадионе «Виталити», начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Борнмут» — «Вест Хэм».
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    «Борнмут»

    За последние пять поединков команда Эдди Хау не проиграла только один раз, когда в 21 туре АПЛ расписала мировую с «Уотфордом» (3:3) дома.

    В остальных четырех встречах «вишни» проиграли. Они уступили в гостях «Тоттенхэму» (0:5), «МЮ» (1:4) и «Эвертону» (0:2) в рамках АПЛ, а также были выбиты из Кубка Англии «Брайтоном», проиграв им в родных стенах со счетом 1:3.

    Перед 23-м туром английского первенства «Борнмут» расположился на 12 строке в турнирной таблице, имея в своем активе 27 очков, что на четыре меньше, чем у их предстоящего противника, который идет на девятом месте.

    Календарь и таблица АПЛ

    В целом на своем поле «вишни» выступают довольно-таки неплохо. В этом сезоне они в 11 домашних матчах проиграли только три из них, и то лидерам чемпионата. Еще пять встреч «Борнмут» выиграл и три свел вничью.

    «Вест Хэм»

    «Молотобойцы» идут с 31 баллом на девятой строке в турнирной таблице АПЛ, но уступают шестому «МЮ» аж десять пунктов.

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    В отличии от своего предстоящего соперника, подопечные Мануэля Пеллегрини за последние пять игр уступили только один раз, проиграв на выезде «Бернли» (0:2) в 20-м туре АПЛ.

    Удалось одолеть «Саутгемптон» (2:1) в гостях и «Арсенал» (1:0) дома в чемпионате, а также «Бирмингем» (2:0) в домашней игре Кубка Англии. Еще была ничья с «Брайтоном» (2:2) в матче Премьер-лиги на своей арене.

    Десять выездных встреч в этом розыгрыше АПЛ принесли «Вест Хэму» четыре победы, две ничьи и четыре поражения, разница мячей — 13:14.

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    • В первом круге этого чемпионата «Борнмут» на выезде переиграл «Вест Хэм» со счетом 2:1. Поединки прошлого розыгрыша АПЛ принесли две ничьи — 3:3 и 1:1.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 2.40.

    На победу гостей дают — 2.90, ничья оценена — в 3.60.

    На своей территории «Борнмут» неплохо проводит игры против середняков АПЛ. Прогнозируем, что «вишни» добудут победу и прервут свою безвыигрышную серию. 0

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    Прогноз на «Борнмут» — «Вест Хэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.40. В субботу, 19 января, в 23-м туре английской Премьер-лиги «Борнмут» на своем поле сразится с «Вест Хэмом». Встреча, которая пройдет на стадионе «Виталити», начнется в 18:00 по московскому времени.
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