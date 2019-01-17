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    «Эспаньол» — «Вильярреал»: будет ли перестрелка?

    «Эспаньол» — «Вильярреал». Прогноз на матч 1/8 Кубка Испании 17 января 2019 года

    Кубок Испании Футбол Испании Эспаньол Вильярреал
    Прогноз на «Эспаньол» — «Вильярреал»
    Опасный момент у ворот «Вильярреала»
    В четверг, 17 января, состоится ответный поединок 1/8 финала Кубка Испании между командами «Эспаньол» и «Вильярреал». Матч пройдет на стадионе «Корнелья-Эль Прат», который расположен в Барселоне. Начало встречи в 22:30 по московскому времени. Прогноз на «Эспаньол» — «Вильярреал».
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    «Эспаньол»

    У «Эспаньола» в последнее время дела идут не совсем хорошо. В чемпионате Испании у команды 5 поражений в 6 последних матчах. При этом в начале сезона этот коллектив преподносил сюрпризы и подавал надежды.

    Одним из главных моментов является то, что у «Эспаньола» была игра 14 января. Таким образом, для восстановления не так уж много времени.

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    Также стоит отметить, что «попугаи» проиграли последнюю встречу «Реал Сосьедаду». По ходу поединка «бело-голубые» проигрывали 2:0, но каким-то образом смогли отыграть два мяча. И все же последнее слово было за хозяевами.

    На домашнем поле «Эспаньол» выиграл 7 из 10 игр в этом сезоне, что обнадеживает.

    В составе хватает игроков для ротации. Хозяева имеют перевес в голах, забитых на выезде, но это преимущество очень сколькое. Вряд ли они будут отсиживаться в обороне всю игру.

    «Вильярреал»

    «Вильярреал» — разочарование сезона. Команда находится в зоне вылета. Если посмотреть на статистику «желтых» в Примере, то они выиграли только 3 матча из 19 встреч. Гости не могут победить в 5 последних играх, четырежды сыграв вничью и один раз проиграв.

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    Если учитывать все турниры, в которых участвует «Вильярреал», то на выезде команда сумела выиграть только 3 поединка из 13 матчей.

    Перед ответным кубковым противостоянием у «желтой субмарины» был домашний матч с «Хетафе» 12 января, в котором команда уступила 1:2.

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  • 14/01/2019

    • Особых кадровых потерь нет, поэтому тренер сможет без труда выбрать состав.

    Прогноз

    «Эспаньол» является фаворитом — 2,18 против 3,30. Очень сложно спрогнозировать, в чью пользу закончиться матч. Однако в составе обеих команд есть свои бомбардиры и учитывая ситуацию после первой встречи, ни один коллектив не находится в хорошем положении.

    «Эспаньол» имеет шаткое преимущество, которое можно нарушить одним забитым мячом. «Вильярреалу» необходимо забивать, при этом еще думать об обороне. Вполне вероятно, что гости станут играть первым номером, ведь для отдыха у них было больше времени.

    Мы прогнозируем, что в этот раз снова смогут забить обе команды. На этот исход дается коэффициент 1,70.

    Также мы полагаем, что второй матч будет менее результативным. Вариант «обе забьют и ТМ 3,5» с коэффициентом 3,25 считается неплохим. 0

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    Прогноз на «Эспаньол» — «Вильярреал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70. В четверг, 17 января, состоится ответный поединок 1/8 финала Кубка Испании между командами «Эспаньол» и «Вильярреал». Матч пройдет на стадионе «Корнелья-Эль Прат», который расположен в Барселоне. Начало встречи в 22:30 по московскому времени.
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