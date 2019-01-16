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    Анри — Виейра: оба тренера будут играть на победу

    «Монако» — «Ницца». Прогноз на матч 17 тура чемпионата Франции 16 января 2019 года

    Лига 1 Футбол Франции Монако Ницца
    Прогноз на «Монако» — «Ницца»
    Анри пытается создать из молодых игроков боеспособный коллектив
    На стадионе «Луи II» состоится поединок 17 тура французской Лиги 1, в котором встретятся команды «Монако» и «Ницца». Старт игры в 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Монако» — «Ницца».
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    «Монако»

    Команда располагается на 19 месте с 14 очками. Спасательная 17 строчка находится в 4 баллах от «Монако». Чтобы выбраться из зоны вылета, подопечным Анри необходимо начать регулярно побеждать, а это не так уж просто при больших кадровых проблемах.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Клуб приобрел Сеска Фабрегаса в центральную линию. Это свидетельствует о том, что «красно-белые» не собираются сдаваться и будут бороться за сохранение прописки. Однако статистика последних встреч не такая, какой бы ее хотелось видеть главному тренеру.

    В последних 6 матчах Лиги 1 «Монако» набрал 7 пунктов благодаря двум победам и одному ничейному результату. В остальных трех случаях было три поражения. В прошлой игре «монегаски» показали характер и добыли одно очко на выезде в игре против «Марселя» (1:1).

    Дома хозяева выступают отвратительно, поскольку за 6 игр было набрано лишь один балл. В последний раз команда уступила «Генгаму» — аутсайдеру Лиги 1 — со счетом 0:2. Это было третье домашнее поражение подряд.

    Точно не сыграет Мбула из-за травмы. Траоре, Сидибе, Йоветич, Шадли — это лишь часть футболистов, которые тоже пока, вероятно, не готовы выйти на поле, поскольку не восстановились после повреждения. Таким образом, вся надежда на Фалькао, Фабрегаса и Тилеманса. Они должны повести команду за собой.

    «Ницца»

    «Ницца» на восьмой строчке с 29 баллами. Таким образом, команда очень близка к еврокубковой зоне, до которой не хватает еще 4 очков.

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    «Гимнасты» проиграли лишь раз в 6 последних встречах чемпионата Франции. Также было три ничьи и две победы. Перед выездом в Монако команда выиграла у «Бордо» 1:0. Ранее гости не сумели одолеть «Страсбург» на выезде (2:0).

    Также стоит отметить, что «орлята» неудачно выступили против «Генгама», поскольку добыли только один пункт в матче с аутсайдером турнира.

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    • Если не считать поражения от «Страсбурга», то в гостях «Ницца» неплохо выступает, ведь перед этим у команды было 3 победы и две ничьи.

    У Патрика Виейра нет таких огромных кадровых потерь, как у его старого знакомого Тьерри Анри, но несколько важных игроков, скорее всего, в заявке не будет.

    Прогноз

    Это будет интересное противостояние двух бывших партнеров по команде. Оба тренера выступали вместе в «Арсенале» и за сборную Франции. В нынешнем сезоне они еще не пересекались, поэтому счет очных противостояний пока что не открыт.

    На «Монако» дают коэффициент 2,35, а на «Ниццу» — 3,30. Хозяева обновили формацию, а гости проиграли два последних матча. Мы считаем, что обе команды сумеют забить как минимум по одному голу. Этот исход оценивается коэффициентом 1,90. 0

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    Прогноз на «Монако» — «Ницца». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90. На стадионе «Луи II» состоится поединок 17 тура французской Лиги 1, в котором встретятся команды «Монако» и «Ницца». Старт игры в 21:00 по московскому времени.
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