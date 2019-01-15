«Блэкберн» — «Ньюкасл». Прогноз на матч 1/32 финала Кубка Англии 15 января 2019 года

На стадионе «Эвуд Парк» состоится повторный поединок 1/32 финала Кубка Англии между командами «Блэкберн» и «Ньюкасл». Матч начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Блэкберн» — «Ньюкасл».

«Блэкберн»

У «Блэкберна» в Чемпионшипе не так уж все гладко идет, поскольку команда располагается на 14 строчке. Однако пока шансы на попадание в плей-офф еще не потеряны.

В 6 последних играх у хозяев было три поражения подряд, затем удалось прервать серию двумя победами, между которыми «Блэкберн» встречался с «Ньюкаслом» в Кубке Англии. В прошлый раз на выезде «бродяги» победили «Миллуолл» со счетом 0:2.

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За последние 10 дней это будет уже третий матч для «Блэкберна» и такой плотный график однозначно влияет на физическое состояние футболистов этого клуба. Как бы там ни было, но хозяева показали, что для них данный турнир важен, и отступать они не собираются.

Лучшим бомбардиром команды является Дэк Брэдли с 10 голами в 24 матчах. Именно он забил во втором тайме первой встречи и поставил под угрозу дальнейшее участие «Ньюкасла» в 1/16 финала Кубка Англии.

Скорее всего, что игру пропустит основной защитник Малгрю из-за мышечной травмы.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» имеет проблемы в АПЛ, поскольку подопечные Бенитеса сейчас находятся в зоне вылета на 18 месте. Прошлый матч у «сорок» был в субботу с «Челси», в котором команда проиграла 2:1. Теперь же после тяжелого выездного поединка нужно будет провести еще одну гостевую игру, что довольно сложно в плане физических кондиций.

Будет ли Бенитес делать ставку и на Кубок Англии или все же основной упор тренер сделает на сохранение прописки в элите английского футбола? Об этом станет известно завтра.

В 6 последних встречах с учетом домашнего матча с «Блэкберном» в Кубке «Ньюкасл» ни разу не выиграл. Три раза подряд ничья сменялась поражением. Ради спасения репутации клуба стоит отметить, что «сороки» проиграли во встречах с грандами — «Ливерпулем», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Перес, Рондон и Хоселу являются ключевыми футболистами атаки команды. Неизвестно, выйдут ли они во вторник на поле. Скорее всего, что Бенитес проведет ротацию, чтобы дать возможность основным игрокам отдохнуть.

Дамметт, Диаме и Шелви не смогут попасть в заявку по причине травмы.

Прогноз

В прошлый раз команды сыграли вничью со счетом 1:1. Забитые мячи зрители увидели только во втором тайме. В последней домашней игре «Блэкберн» победил «Ньюкасл» благодаря одному голу. Это случилось в прошлом сезоне в Чемпионшипе.

На победу хозяев установлен коэффициент 2,55, а на победу гостей — 2,95. Сложно с уверенностью утверждать, что выиграет та или иная команда. Вероятно, что матч получится аккуратным, особенно со стороны «бродяг».

Три последних поединка между этими клубами получаются не очень результативными, поскольку во всех случаях забивалось не более двух мячей. Кроме того, три раза подряд первым забивал «Блэкберн», а в первом тайме ни одна из команд не могла поразить ворота соперника. Наш прогноз — «Блэкберн» не проиграет и ТМ 2,5 с коэффициентом 2,26.

Также можно обратить внимание на исход с победой хозяев хотя бы в одном тайме. Здесь дается коэффициент 1,82. 0