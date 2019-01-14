«Реал Сосьедад» — «Эспаньол». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 14 января 2019 года

В матче 19-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» будет принимать «Эспаньол». Встреча пройдет 14 января на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне. Начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Эспаньол».

«Реал Сосьедад»

К Рождеству и Новому году баскский клуб подошел в плохом настроении — команда потерпела три поражения подряд.

Подопечные Иманоля Альгуасиля на своем поле проиграли «Вальядолиду» (1:2), после чего на выезде потерпели поражение от «Хетафе» (0:1) и дома уступили «Алавесу» (0:1).

Зато новый, 2019 год «Сосьедад» начал шокирующе — выездной победой над мадридским «Реалом». На «Сантьяго Бернабеу» баски победили со счетом 2:0.

В последнем матче, в рамках Кубка Испании «Реал Сосьедад» на выезде разошелся миром с «Бетисом» — 0:0.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

После 18 туров Примеры «Сосьедад» с 22 очками на 12-м месте. Разница мячей 20-20, лучший бомбардир — Микель Ойарсабаль с 5 голами.

В прошлом сезоне «Реал Сосьедад» сыграл с «Эспаньолом» вничью 1:1 на своем поле и прогирал 1:2 на выезде.

«Эспаньол»

Каталонский клуб также заканчивал 2018-й год ужасно — теми же тремя поражениями в Ла Лиге подряд, хотя и более крупными.

Сначала подопечные Руби разгромно проиграли в дерби «Барселоне» (0:4) на своем поле, затем дома уступили «Бетису» (1:3) и на выезде в Мадрид потерпели поражение от «Атлетико» (0:1).

В новом году дела идут успешнее — в рамках Примеры «Эспаньол» на своем поле одолел «Леганес» (1:0), а затем в первом матче 1/8 финала Кубка Испании упустили победу над «Вильярреалом» (2:2), ведя в счете 2:0.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

После 18 туров чемпионата «Эспаньол» с 24 очками идет на 9-м месте. Разница мячей 19-24, лучший бомбардир с 9 голами — Борха Иглесиас.

Прогноз

Букмекеры считают «Реал Сосьедад» фаворитом матча. На победу команды гостей дается коэффициент 2,00, тогда как на ничью — 3,30, а на успех «Эспаньола» — 4,10.

Обе команды приходят в себя после неудачных серий и у «Реал Сосеьада» получается это лучше. Прогнозируем, что на своем поле баски как минимум не проиграют.

«Сосьедад» не слишком много забивает, но и пропускает мало — ставим на «низ». Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,70 и «обе забьют — нет» за 1,80. 0