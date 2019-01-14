«Кальяри» — «Аталанта». Прогноз и ставки на матч Кубка Италии 14 января 2019 года

В понедельник, 14 января, «Кальяри» на своем поле примет «Аталанту» в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Начало матча — в 19:30 по мск. Прогноз на «Кальяри» — «Аталанта».

«Кальяри»

Сардинийцы в этом розыгрыше Кубка Италии прошли уже два этапа. Сначала они переиграли дома «Палермо» со счетом 2:1 в третьем раунде.

А на стадии 1/16 финала «Кальяри» с таким же результатом одолел «Кьево», обыграв его на его территории.

В Серии А команда Роландо Марана после первого круга набрала 20 очков. И с таким количеством баллов она занимает 13 позицию, опережая зону вылета на семь пунктов.

Перед перерывом островитяне одержали только одну победу при трех поражениях. Удалось победить «Дженоа» (1:0). Проиграли на своей арене «Наполи» (0:1), а также в на выезде «Лацио» (1:3) и «Удинезе» (0:2).

«Аталанта»

Футболисты Джана Пьеро Гасперини только с 1/8 финала вступили борьбу за Кубок Италии. В прошлом розыгрыше «боги» дошли до полуфинала, где были остановлены «Ювентусом» (0:1 и 0:1).

После первого круга в итальянском первенстве «Аталанта» набрала 28 баллов и расположилась на восьмой строке в турнирной таблице, уступая шестой «Роме» два очка.

Клубу из Бергамо удалось блестяще завершить 2018 год. В 19 туре Серии А он разгромил крепкий «Сассуоло» со счетом 6:2 на его поле.

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В первом круге чемпионата «Кальяри» обыграл «Аталанту» в гостях (1:0). В минувшей Серии А островитяне также обыграли бергамцев в двух поединках — 1:0 и 2:1.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Аталанты» в основное время — 2.00, победа «Кальяри» в основное время — 3.70, ничья в основное время — 3.80.

Проход: «Кальяри»- 2.60; «Аталанты» — 1.50.

«Аталанта» на данный момент находится в лучшем состоянии, чем «Кальяри». Поэтому, предлагаем поставить на победу гостей в основное время. 0