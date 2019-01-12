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    Продолжит ли «Валенсия» улучшать свое положение в Примере?

    «Валенсия» — «Вальядолид». Прогноз на матч 19 тура испанской Примеры 12 января 2019 года

    Примера Футбол Испании Валенсия Вальядолид
    Прогноз на «Валенсия» — «Вальядолид»
    Парехо — лучший бомбардир «Валенсии»
    В субботу на стадионе «Месталья» сойдутся команды «Валенсия» и «Вальядолид». Поединок состоится в рамках 19 тура испанской Примеры. Стартовый свисток будет дан в 18:15 по московскому времени. Прогноз на «Валенсия» — «Вальядолид».
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    «Валенсия»

    Хозяева являются 11 командой Примеры на данный момент. На счету 22 очка, но плотность в середине таблицы такая, что «Валенсия» находится в зоне досягаемости сразу четырех клубов, в том числе и «Вальядолида». Кроме того, «летучие мыши» тоже могут обойти три коллектива в случае их ошибок.

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    В 6 последних матчах у команды было 2 поражения, две ничьи и две победы. В прошлый раз «Валенсия» выезжала в гости к «Алавесу», где потерпела неудачу (2:1). В домашних стенах подопечные Тораля не уступают уже третью игру подряд, набрав за этот период 6 пунктов.

    В 5 последних выступлениях «Валенсия» пропускает как минимум один гол, но не более двух. Два прошлых поединка с участием этой команды завершились с общим тоталом больше 2,5.

    Гуэдеш, Кондогбиа и Коклен — это травмированные футболисты. Парехо, Гамейро, Родриго и Гарай являются ключевыми игроками и в субботу будут на поле.

    «Вальядолид»

    «Вальядолид» 14-й и у команды 21 очко в активе. При этом коллектив имеет отрицательную разницу мячей (16 забитых, 20 пропущенных). Это тоже что-то должно говорить о сопернике «Валенсии». В случае поражения подопечные Серхио могут свалиться к зоне вылета.

    По количеству набранных баллов за 6 последних матчей «Вальядолид» 19-й в Примере. Уже третью игру подряд гости не побеждают, а в прошлом поединке на своем поле уступили «Райо Вальекано» со счетом 0:1. К слову, этого соперника «Валенсия» победила со счетом 3:0 на своем поле.

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    На выезде не все так плохо, поскольку до этого была победа над «Реал Сосьедадом» 1:2 и ничья в Бильбао 1:1. Статистика показывает, что в 6 последних гостевых выступлениях «Вальядолид» набрал 10 очков и это второй результат в чемпионате Испании.

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    • Стоит отметить, что соперник «летучих мышей» не может сохранить свои ворота «сухими» в шести последних поединках в Примере, но пропускает при этом не более одного мяча.

    На поле не появится Луисми из-за травмы. Начо, Алькарас и Унал — лучшие футболисты команды на данный момент и они готовы бороться за результат 12 января.

    Прогноз

    В этом сезоне команды еще не встречались, поэтому сложно сказать, чего ожидать от этой встречи. Однако если говорить о традициях, то «Вальядолид» не победил «Валенсию» в 6 последних очных противостояниях.

    На победу хозяев установлен коэффициент 1,55, а на победу гостей — 6,60. Мы не будем спорить с букмекерами, но к победе «Валенсии» добавим исход ТМ 3,5. Таким образом, наш прогноз — «Валенсия» победит и ТМ 3,5 с коэффициентом 2,14. 0

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    Прогноз на «Валенсия» — «Вальядолид». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.14. В субботу на стадионе «Месталья» сойдутся команды «Валенсия» и «Вальядолид». Поединок состоится в рамках 19 тура испанской Примеры. Стартовый свисток будет дан в 18:15 по московскому времени.
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