«Лестер» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки на матч английской Премьер-лиги 12 января 2019 года

В субботу, 12 января, «Лестер» на своем поле будет принимать «Саутгемптон» в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги. Начало матча — в 18:00 мск. Прогноз на «Лестер» — «Саутгемптон».

«Лестер»

Сейчас «Лестер» идет седьмым в турнирной таблице АПЛ с 31 очком в активе, отставая на семь баллов от «МЮ». Однако любая ошибка может привести к падению вниз, и, возможно, на три строчки сразу, поскольку на расстоянии двух-трех баллов находится три клуба — «Уотфорд», «Вулверхэмтон» и «Вест Хэм».

За восемь последних игр в чемпионате коллектив набрал 13 пунктов, успев сотворить две сенсации. Сначала «Лисы» разобрались с «Манчестер Сити» (2:1), после чего в Лондоне потрясли «Челси» (1:0), кроме того, знаковой стала гостевая победа над «Эвертоном» (1:0).

В позапрошлом туре команда вновь ощутила землю под ногами, когда состоялось домашнее поражение от «Кардиффа» — 0:1. К грядущему же поединку подопечные Клода Пюэля подходят не в лучшем настроении, вылетев из Кубка Англии уже в третьем раунде от «Ньюпорта» (1:2).

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» находятся на 18-й строчке с 16 очками. За тур до этого он выбрался из зоны вылета, но ничья на выезде против «Челси» (0:0) снова понизила клуб в «опасную трясину».

В восьми последних играх коллектив четыре раза проигрывал и лишь дважды побеждал. Эти две виктории стали вторым и третьим поединком под руководством нового менеджера Ральфа Хазенхюттля, поэтому фанаты наверняка поверили в шансы любимцев спастись от вылета.

Тем не менее, после этого на «Святых» обрушился холодный душ, несмотря на неплохую игру против того же «Челси». Команда не может выиграть уже в четыре матча во всех турнирах кряду при двух поражениях.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,91, тогда как успех гостей оценивается в 4,20, а ничья — в 3,40.

Рекомендуем ставить на то, что Джейми Варди забьет, и «Лестер» выиграет за 3,25. 0