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    «Бернли» — «Фулхэм»: будет упорная борьба за выживание

    «Бернли» — «Фулхэм». Прогноз на матч 22 тура английской Премьер-лиги 12 января 2019 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Бернли Фулхэм
    Прогноз на «Бернли» — «Фулхэм»
    «Бернли» не желает уступать «Фулхэму»
    В рамках 22 тура английской Премьер-лиги встретятся «Бернли» и «Фулхэм». Поединок состоится на стадионе «Терф Мур». Начало в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Бернли» — «Фулхэм».
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    «Бернли»

    Команда Шона Дайча располагается на 16 месте с 18 очками. Такое же количество у «Ньюкасла» и «Кардиффа», которые окружили «Бернли» в турнирной таблице. Таким образом, выбраться из этого оцепления в интересах хозяев.

    В 6 встречах количество поражений и побед равное. Серию поражений, состоящую из трех поединков, удалось прервать победой на «Вест Хэмом» (2:0), а закрепить успех удалось в матче против «Хаддерсфилда» (1:2).

    «Бернли» потихоньку выравнивает ситуацию в свою пользу. Команда покинула зону вылета и теперь попытается набрать необходимое количество очков, чтобы сохранить прописку в АПЛ на следующий сезон.

    В списке травмированных футболистов Брэйди, Леннон и Бардсли. Как бы там ни было, но такие ключевые игроки как Барнс, Вуд, Вествуд, Гудмунссон и Воукс будут на поле 12 января.

    «Фулхэм»

    «Фулхэм» находится на 19 позиции с 14 очками. Даже в случае победы обогнать «Бернли» не получится, но вот приблизиться к выходу из зоны вылета шансы есть, однако только в случае оплошности со стороны «Саутгемптона». Он впереди всего на 2 пункта.

    «Коттеджеры» немного выровняли свою игру, поскольку после серии поражений наступил период ничейных результатов. Сначала удалось вырвать один балл в матче с «Ньюкаслом», а затем во встрече с «волками». После этого была победа над «Хаддерсфилдом». Всю эту работу мигом перечеркнул «Арсенал» (4:1).

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    В гостевых поединках в рамках АПЛ «Фулхэм» не побеждает уже 8 игр, при этом в семи из них команда проиграла. По этому показателю подопечные Раньери последние в Премьер-лиге.

    Гости уступили и в тайме, и в матче в 5 из 6 последних выездных матчей. Также в ворота «коттеджеров» влетало не менее двух мячей в 9 из 11 прошлых гостевых встреч.

    Календарь и таблица АПЛ

    В следующей игре не примут участие Замбо и Моусон. Раньери все же повезло, ведь все ключевые футболисты будут на поле в субботу.

    Прогноз

    Прошлая дуэль между Дайчем и Раньери завершилась со счетом 4:2. В этот раз хозяева, конечно, попытаются отомстить, но вот и лондонскому коллективу очень нужны очки. Именно поэтому стоит ждать упорной борьбы.

    Фаворитом является «Бернли» — 2,44 против 3,15. Сложно с уверенностью утверждать, что точно победит та или иная команда. Очень вероятным кажется вариант «обе забьют» с коэффициентом 1,90. Ведь именно это и происходит уже третью очную встречу подряд. 0

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    Прогноз на «Бернли» — «Фулхэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90. В рамках 22 тура английской Премьер-лиги встретятся «Бернли» и «Фулхэм». Поединок состоится на стадионе «Терф Мур». Начало в 18:00 по московскому времени.
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