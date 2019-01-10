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    «Бетис» является фаворитом в матче Кубка Испании

    «Бетис» — «Реал Сосьедад». Прогноз на матч 1/8 финала Кубка Испании 10 января 2019 года

    Кубок Испании Футбол Испании Бетис Реал Сосьедад
    Прогноз на «Бетис» — «Реал Сосьедад»
    «Бетис» неожиданно уступил «Уэске» в чемпионате Испании
    В четверг, 10 января, на стадионе «Бенито Вильямарин» состоится поединок 1/8 финала Кубка Испании между командами «Бетис» и «Реал Сосьедад». Стартовый свисток будет дан в 22:30 по московскому времени. Прогноз на «Бетис» — «Реал Сосьедад».
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    «Бетис»

    «Бетис» проводит хороший сезон и в Примере команда располагается на 6 строчке с 25 очками. Об этом также свидетельствует статистика в последних шести играх. За этот период «огурцы» добились трех побед, двух ничейных результатов и лишь один раз уступили.

    Проигрыш был как раз в прошлой встрече, которая проходила в рамках чемпионата Испании. «Бетис» ездил в гости к «Уэске» (2:1). В целом у «бело-зеленых» всего 6 поражений в текущем сезоне, что для такой команды является довольно неплохим результатом.

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    В 1/16 Кубка Испании «Бетис» играл с «Расингом». Оба матча закончились победой хозяев со счетом 0:1 и 4:0.

    На домашнем стадионе в этом сезоне на счету «Бетиса» только 2 поражения, а очередная беспроигрышная серия длится уже 7 поединков.

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» в этом футбольном сезоне выступает хуже, чем его соперник. В Примере команда занимает 13 место и периодически близко приближается к зоне вылета.

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    В шести прошлых встречах у соперника «Бетиса» было 4 поражения и лишь две победы. Стоит отметить, что 3-матчевую проигрышную серию «Реал Сосьедад» наконец прервал победой над мадридским «Реалом» (0:2).

    На стадии 1/16 финала Кубка Испании «бело-голубым» попалась «Сельта». На выезде была ничья 1:1, а у себя дома коллектив из Сан-Себастьяна победил со счетом 2:0.

    Прогноз

    «Бетис» не проигрывает в двух последних домашних матчах против «Реал Сосьедада». В начале декабря 2018 года команды встречались на поле «Бенито Вильямарин», где «огурцы» минимально обыграли соперника со счетом 1:0.

    Две последние встречи между «Бетисом» и «Реал Сосьедадом» были не очень результативными с общим тоталом меньше 1,5.

    Букмекеры отдают предпочтение «Бетису» — 1,98 против 4,10. Мы прогнозируем, что хозяева как минимум не проиграют и тотал матча будет меньше 2,5. На этот исход дается коэффициент 2,23. 0

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    Прогноз на «Бетис» — «Реал Сосьедад». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.23. В четверг, 10 января, на стадионе «Бенито Вильямарин» состоится поединок 1/8 финала Кубка Испании между командами «Бетис» и «Реал Сосьедад». Стартовый свисток будет дан в 22:30 по московскому времени.
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