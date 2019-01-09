«Вильярреал» — «Эспаньол». Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Кубка Испании 9 января 2019 года

В среду, 9 января, в первом поединке 1/8 финала Кубка Испании «Вильярреал» в родных стенах примет «Эспаньол». Начало поединка — в 22:30 по мск. Прогноз на «Вильярреал» — «Эспаньол».

«Вильярреал»

«Желтая субмарина» в этом розыгрыше Кубка Короля уже успела пройти один раунд. На стадии 1/16 финала она разобралась с «Альмерией», представляющую Сегунду.

В первом поединке оппоненты расписали результативную ничью со счетом 3:3, а в ответном матче «Вильярреал» уничтожил соперника на своем поле, обыграв его с очень крупным счетом 8:0.

На данный момент у подопечных Луиса Гарсии Плазы 4-матчевая беспроигрышная серия, которая началась с победы над московским «Спартаком» (2:0) в Лиге Европы.

Затем последовала серия из трех ничейных результатов, состоящаяся в рамках Примеры. «Вильярреал» поочередно поделил очки с «Уэской» и «Реалом» (по 2:2), а также с «Эйбаром» (0:0) накануне.

В чемпионате Испании «Вильярреал» после 18 матчей занимает 17 место, имея в своем активе 17 баллов и опережает 18-й «Атлетик» на одно очко, который имеет игру в запасе.

«Эспаньол»

Футболисты Руби не без проблем преодолели барьер 1/16 финала Кубка Испании. В противостоянии с перволиговым «Кадисом» все решил выездной гол.

Сперва «попугаи» проиграли в гостях со счетом 1:2, а в ответной игре смогли выиграть (1:0), забив решающий гол за 15 минут до конца встречи.

Переиграв в минувшем туре Ла Лиги «Леганес» (1:0), «Эспаньол» т.с. прервал свою проигрышную серию, состоящую из трех поединков кряду, а в чемпионате он не знал радости победы шесть встреч подряд.

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После 18 проведенных матчей в Примере клуб из Барселоны набрал 24 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице, с отставанием в два балла от шестой еврокубковой строки.

В этом розыгрыше испанского первенства оппоненты провели игру на поле «Эспаньола», в которой хозяева взяли верх со счетом 3:1. В минувшем сезоне «Вильярреал» на своей арене не смог одолеть «попугаев» — 0:0.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Вильярреала» — 1.87, победа «Эспаньола» — 4.40, ничья — 3.55.

Оба коллектива на данный момент находятся не в лучшем состоянии, но все же хозяева выглядят немного предпочтительней. Предлагаем поставить на их победу. 0