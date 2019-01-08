ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Патрик КейнНХЛ. Два очка Кузнецова, передачи Овечкина и Малкина Таит ЧонгТаит Чонг. Новая надежда «МЮ» из Голландии Мурад МусаевПланы на зиму: «Краснодар»
  • 11:23
    • Медведев снялся с турнира в Сиднее
  • 10:03
    • «Зенит» предложил более 10 миллионов евро за защитника «Фейеноорда»
  • 09:47
    • «Реал» подаст жалобу на работу судей
  • 09:31
    • «Зенит» не договорился с «Ривер Плейт» по трансферу полузащитника
  • 09:01
    • СМИ: Полузащитник сборной Швеции перейдет в «Краснодар»
  • 08:09
    • «Торонто» вернул лидерство на Востоке, «Оклахома» проиграла «Вашингтону»
  • 01:21
    • Годин согласовал контракт с «Интером» с зарплатой в 6 млн евро
    Все новости спорта

    «Сухо» в Хихоне не будет

    «Спортинг» Хихон — «Валенсия». Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Кубка Испании 8 января 2019 года

    Кубок Испании Футбол Испании Спортинг Хихон Валенсия
    Прогноз на «Спортинг» Хихон — «Валенсия»
    Футболисты «Спортинга»
    Во вторник, 8 января, в первом поединке 1/8 финала Кубка Испании хихонский «Спортинг» на своем поле примет «Валенсию». Начало поединка — в 23:30 по мск. Прогноз на «Спортинг» Хихон — «Валенсия».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Спортинг» Хихон

    Хихонский «Спортинг», ныне выступающий в Сегунде, в этом розыгрыше Кубка Короля успел пройти уже четыре раунда. Если на первых трех этапах он выбил представителей низших дивизионов, то на стадии 1/16 смог одолеть команду из Примеры.

    В двухраундовой дуэли клуб из города Хихон прошел «Эйбар». В первом поединке «Спортинг» на своем поле переиграл представителя элиты со счетом 2:0, а в ответной игре оппоненты сыграли вничью — 2:2.

    В этом розыгрыше Сегунды «красно-белые» после 20 поединков расположились на девятой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 26 баллов и отстают от зоны плей-офф на шесть очков.

  • Предотвратить неизбежное. Салаху точно не нужно в Испанию
  • Коротко о том, почему египтянин не должен переходить в «Реал» или «Барселону»
  • 05/01/2019

    • Накануне проиграв на своей арене «Сарагосе» (1:2) в поединке чемпионата, «Спортинг» т.о. прервал свою беспроигрышную серию, состоящую на тот момент из шести игр кряду.

    «Валенсия»

    «Летучие мыши» в этом розыгрыше Кубка Испании прошли только один раунд. На предыдущем этапе они в двух матчах переиграли представителя третьего по силе дивизиона Испании «Эбро» (2:1 и 1:0).

  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    «Валенсия», также как и их предстоящий противник, проиграла в первом поединке 2019 года, уступив в игре Примеры «Алавесу» в гостях со счетом 1:2.

    Этим поражением «оранжевые» прервали свою беспроигрышную серию, которая насчитывала на тот момент пять поединков с учетом всех турниров.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Последний раз эти команды играли между собой в сезоне 2016/17 в рамках Ла Лиги. И тогда в Хихоне верх взяла «Валенсия» со счетом 2:1, а во втором матче оппоненты расписали мировую (1:1).

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Валенсии» — 1.85, победа «Спортинга» — 4.60, ничья — 3.50.

    Хихонцы в этом розыгрыше Кубка Короля смогли отличиться в каждой игре. Прогнозируем, что и в предстоящем поединке они не уйдут с поля без забитого мяча, также как и гости. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.86
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Торпедо
  • Сегодня в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Спартак — Авангард
  • Сегодня в 17:30
    •  2.86
  • Прогноз на матч Витязь — Ак Барс
  • Сегодня в 17:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ливерпуль
  • Сегодня в 22:45
    •  4.70
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 22:45
    •  3.60
  • Прогноз на матч Лилль — Сошо
  • Сегодня в 22:55
    •  5.80
  • Прогноз на матч Сельта — Атлетик
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Филадельфия — Сент-Луис
  • Завтра в 03:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Торонто — Нэшвил
  • Завтра в 03:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Лос-Анджелес
  • Завтра в 06:30
    •  5.80
  • Прогноз на матч Нант — Монпелье
  • Завтра в 21:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Челси
  • Завтра в 23:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Канада — Россия
  • Собранные россияне наказали напыщенных канадцев. Соперник повержен в Ванкувере
    • 19:24 01/01/2019     «МЮ» ведет борьбу за топ-4
  • 4 из 4. «МЮ» Сульшера продолжает покорять сердца
    • 14:22 03/01/2019     Гарри Кейн
  • Кейн вернул «Тоттенхэм» в чемпионскую гонку
    • 13:40 02/01/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Спортинг» Хихон — «Валенсия». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90. Во вторник, 8 января, в первом поединке 1/8 финала Кубка Испании хихонский «Спортинг» на своем поле примет «Валенсию». Начало поединка — в 23:30 по мск.
    Тоже интересно
    Сборная России Хоккей Россию подвел синдром победителей, а Брагину пора уходитьСпортивные СМИ подводят итоги молодежного чемпионата мира по хоккею Вчера в 21:310
  • 00:48
    • «Барселона» в гостях справилась с «Хетафе»
  • 00:17
    • «Реал» объявил о переходе полузащитника «МанСити»
  • 10:17
    • Павлюченкова прекратила борьбу на турнире в Хобарте
    «МЮ» выиграл пятый матч из пяти при Сульшере Футбол Cамое сложное у «МЮ» Сульшера еще впередиРеакция прессы на матч «МЮ» — «Рединг» Вчера в 19:360
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Сэкономит ли «Ливерпуль» силы?
  • 4.70
    •
  • 09:16
    • «Миннесота» отправила в отставку главного тренера
  • 01:53
    • Бывший капитан «Ростова» вошел в тренерский штаб клуба
  • 01:41
    • Солари: На Винисиусе был явный пенальти
    «Реал» Футбол Примера. «Реал» проиграл «Реал Сосьедаду», «Барселона» победила «Хетафе»Подробности матчей 18-го тура испанской Примеры 01:090
  • 22:24
    • «Реал» в меньшинстве проиграл «Реал Сосьедаду»
  • 22:19
    • Самедов близок к переходу в «Крылья Советов»
  • 20:42
    • «Севилья» поделила очки с «Атлетико»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие