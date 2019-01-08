«Спортинг» Хихон — «Валенсия». Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Кубка Испании 8 января 2019 года

Во вторник, 8 января, в первом поединке 1/8 финала Кубка Испании хихонский «Спортинг» на своем поле примет «Валенсию». Начало поединка — в 23:30 по мск. Прогноз на «Спортинг» Хихон — «Валенсия».

«Спортинг» Хихон

Хихонский «Спортинг», ныне выступающий в Сегунде, в этом розыгрыше Кубка Короля успел пройти уже четыре раунда. Если на первых трех этапах он выбил представителей низших дивизионов, то на стадии 1/16 смог одолеть команду из Примеры.

В двухраундовой дуэли клуб из города Хихон прошел «Эйбар». В первом поединке «Спортинг» на своем поле переиграл представителя элиты со счетом 2:0, а в ответной игре оппоненты сыграли вничью — 2:2.

В этом розыгрыше Сегунды «красно-белые» после 20 поединков расположились на девятой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 26 баллов и отстают от зоны плей-офф на шесть очков.

Накануне проиграв на своей арене «Сарагосе» (1:2) в поединке чемпионата, «Спортинг» т.о. прервал свою беспроигрышную серию, состоящую на тот момент из шести игр кряду.

«Валенсия»

«Летучие мыши» в этом розыгрыше Кубка Испании прошли только один раунд. На предыдущем этапе они в двух матчах переиграли представителя третьего по силе дивизиона Испании «Эбро» (2:1 и 1:0).

«Валенсия», также как и их предстоящий противник, проиграла в первом поединке 2019 года, уступив в игре Примеры «Алавесу» в гостях со счетом 1:2.

Этим поражением «оранжевые» прервали свою беспроигрышную серию, которая насчитывала на тот момент пять поединков с учетом всех турниров.

Календарь и таблица испанской Примеры

Последний раз эти команды играли между собой в сезоне 2016/17 в рамках Ла Лиги. И тогда в Хихоне верх взяла «Валенсия» со счетом 2:1, а во втором матче оппоненты расписали мировую (1:1).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Валенсии» — 1.85, победа «Спортинга» — 4.60, ничья — 3.50.

Хихонцы в этом розыгрыше Кубка Короля смогли отличиться в каждой игре. Прогнозируем, что и в предстоящем поединке они не уйдут с поля без забитого мяча, также как и гости. 0