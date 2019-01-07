«Сельта» — «Атлетик». Прогноз и ставки на матч Примеры 7 января 2019 года

«Атлетик» не знает поражений уже четыре матча

«Атлетик» не знает поражений уже четыре матча Athletic Club

В понедельник, 7 января, «Сельта» на своем поле будет принимать «Атлетик» в рамках 18-го тура испанской Примеры. Начало матча — в 23:00 мск. Прогноз на «Сельта» — «Атлетик».

«Сельта»

«Сельта» занимает 12-е место и в своем активе имеет 21 пункт. В случае поражения или победы команда может изменить свое турнирное положение сразу на несколько позиций.

В последних восьми встречах Примеры «Кельты» набрали 11 баллов. За этот период у клуба было три победы, две ничьи и три поражения. Галисийцы проиграли мадридскому «Реалу» (2:4), «Реал Сосьедаду» (0:2) и «Барселоне» (0:2).

В последних четырех поединках во всех турнирах подопечные Мигела Кардозу выиграли только один раз. Ко всем проблемам коллектива добавилась также травма ведущего нападающего Яго Аспаса, который вернется в 20-х числах января.

«Атлетик»

«Атлетик» после 17 матчей чемпионата Испании заработал 16 очков и с таким количеством баллов находится в зоне вылета — на 18-м месте. 17-му «Вильярреалу» он уступает только по дополнительным показателям.

После смены наставника дела у басков пошли лучше. В первом поединке с Гаиской Гаритано «красно-белые» повторно разгромили «Уэску» (4:0) в кубковой игре.

Затем последовала домашняя победа в чемпионате над «Жироной» со счетом 1:0, чем команда прервала свою 13-матчевую безвыигрышную серию в Примере. Тем не менее, в двух предыдущих турах Ла Лиги «Львы» расписали мировые с «Алавесом» (0:0) в гостях и «Вальядолидом» (1:1) дома.

Прогноз

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,45, тогда как успех гостей оценивается в 3,00, а ничья — в 3,25.

Рекомендуем ставить на то, что «Атлетик» выиграет, и обе команды забьют за 5,80. 0